Game thủ Hearthstone sẽ nhận được 1 lá Golden Legendary siêu khủng khi mua 'vé ảo' BlizzCon

Hầu như ai là fan hâm mộ của các tựa game của Blizzard cũng đều biết rằng BlizzCon là một trong những sự kiện khá to được tổ chức hằng năm nhằm quảng bá và giới thiệu các tựa game của mình. Theo đó, những người tham gia có cơ hội nhận được hàng tá phần thưởng thú vị của các tựa game mình hằng ưa thích.

Tuy nhiên, không chỉ những người mua vé đến xem trực tiếp mà cũng có rất nhiều fan mua vé ảo để xem trực tiếp từ bất kì đâu trên thế giới. Và năm nay có một tin khá vui dành cho fan hâm mộ tựa game Hearthstone là những ai mua vé xem trực tuyến sẽ nhận đượcc một lá bài Golden Legendary.

Chưa hết, những người chơi Overwatch cũng được sở hữu bộ trang phục mới của Winston trong sự kiện Halloween Terror sắp tới. Hay game thủ StarCraft II sẽ hận được những trang phục trông khá độc đáo của các worker là SCV, Probe và Drone. Và cả World of Warcraft, Heroes of the Storm và cả Diablo III cũng có phần.

Dù rằng chưa rõ Blizzard sẽ tặng lá bài Golden Legendary nào, thế nhưng vào năm 2013 họ đã tặng lá bài Elite Tauren Chieftain cho những ai mua vé xem trực tuyến BlizzCon. Và tất nhiên đối với các fan cuồng Hearthstone thì một lá bài Golden Legendary đáng giá 3200 Dust sẽ là món quà cực kì giá trị cho bộ sưu tập của mình.

Theo dự kiến, giá vé xem trực tuyến của sự kiện BlizzCon sẽ có giá khoảng 900.000 đồng (40 USD). Và sự kiện này sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 và 4.11.2017.

Việt Thông