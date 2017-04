Garena Tác Chiến sẽ là tên Việt hóa của Break Out

Break Out (tên tiếng Trung: Garena 武 裝 菁 英) là game mobile bắn súng góc nhìn thứ nhất do Garena chịu trách nhiệm phát hành. Trò chơi này đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm tại thị trường Đài Loan từ giữa tháng 3 vừa qua. Mới đây, Garena Việt Nam cũng đã gián tiếp xác nhận phát hành trò chơi này tại Việt Nam bằng việc mở cửa fanpage Garena Tác Chiến - đây có lẽ cũng chính là tên gọi phiên bản tiếng Việt của trò chơi này.

Trò chơi sở hữu nền tảng đồ họa tương đối sắc nét với các thiết kế 3D không thua kém gì những game client. Garena Tác Chiến sở hữu hệ thống nhân vật gồm 3 dạng binh chủng là Đột Kích Binh, Đặc Chủng Binh và Chi Viện Binh (tên gọi ở phiên bản tiếng Trung, có thể thay đổi ở bản tiếng Việt). Mỗi loại binh chủng đều sẽ có vũ khí chuyên dụng, kỹ năng và vật phẩm hoàn toàn riêng biệt. Mỗi nhân vật đều có vai trò đặc biệt và tác dụng của riêng mình, do đó người chơi cần phối hợp nhuần nhuyễn cả 3 loại để vượt ải PVE.

Về cơ bản, Garena Tác Chiến mang đến cái nhìn thân thuộc của dòng game FPS. Người chơi sẽ cảm thấy thân thuộc với những chế độ chơi như Arena, Casual, Tournament,.. điểm này cũng tương tự như các game bắn súng khác đang có trên thị trường hiện tại.

Bên cạnh đó, theo một nguồn tin chưa chính thức, Break Out hiện đang gặp phải một số trục trặc trong việc phát hành tại thị trường Đài Loan, do đó nhiều khả năng Garena Tác Chiến sẽ là phiên bản ra mắt đầu tiên trong số tất cả các quốc gia phát hành trò chơi. Ngoài ra, kể từ sau sự ra mắt vô cùng thành công của Chiến Dịch Huyền Thoại vào cuối năm 2015, Garena Việt Nam vẫn chưa phát hành thêm một sản phẩm game bắn súng nào, do đó nhiều khả năng Garena Tác Chiến sẽ là "át chủ bài" trong giai đoạn sắp tới của nhà phát hành này.

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo!

Khương Duy