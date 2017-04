GMO chiến thuật cực đỉnh War of Crown đã chính thức ra mắt toàn cầu

Là sản phẩm của sự bắt tay kết hợp giữa GAMEVIL và ASONE GAMES, War of Crown sở hữu lối chơi chiến thuật dễ gây nghiện, những trận đấu PvP thời gian thực cùng cốt truyện lôi cuốn. Đến với War of Crown, bạn sẽ được đắm mình trong một thế giới đã bị Binh Đoàn Tử Thần tàn phá với âm mưu thâu tóm được Vương Miện Tham Tàn. Giờ đây, vận mệnh miền đất này nằm trong tay của Eshirite và người bạn Lyllis của mình, dưới sự dẫn dắt của Arendal để đem lại hòa bình cho thế giới.

War of Crown - game chiến thuật xứng đáng "hack não" người chơi

Trailer Tiếng Việt của War of Crown

War of Crown hứa hẹn sẽ đem lại một trải nghiệm chiến thuật mới mẻ dành cho các fan của dòng game đầy thử thách này. Game sở hữu khả năng tùy biến về chiến thuật kết hợp với lối điều khiển đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả khiến Người chơi có thể dễ dàng kiểm soát trận đấu với chiến địa 3D có thể thay đổi góc nhìn toàn cảnh. Thiết kế nhân vật được đầu tư kĩ lưỡng, không kém phần chau chuốt với số lượng nhân vật phong phú.

Khi bước vào trận đấu, người chơi cần xây dựng một đội hình gồm nhiều lớp nhân vật, chú trọng về nguyên hệ và kĩ năng để có thể chiến thắng. Một điều nữa khiến War of Crown trở nên cuốn hút hơn hết chính là hiệu ứng kĩ năng tuyệt đẹp, khiến game thủ không thể rời mắt mỗi lần nhân vật thi triển kĩ năng của mình.

Hình ảnh nhân vật trong game đẹp mắt và có chiều sâu

Video trải nghiệm game

Game thủ cũng có thể tranh tài với nhau trong những trận PvP thời gian thực hoàn toàn đồng bộ. Công nghệ máy chủ được tối ưu hóa của War of Crown sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà nhất cho game thủ. Ngay cả tính năng chọn đồng đội ngay trước trận đấu cũng chứng tỏ tính đối kháng cao của War of Crown, khi bạn và đối thủ đều có thể nhìn thấy đối phương chọn nhân vật chiến đấu và tìm ra đấu pháp hợp lý để chiến thắng. Ngay bây giờ, bạn có thể tải và tự mình trải nghiệm War of Crown tại:

