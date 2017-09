Gwent ra mắt sự kiện hấp dẫn Mahakam Ale Festival

Mới đây, hãng CD Projekt Red đã tung ra update mới Agile cho tựa game thẻ bài Gwent, cùng với đó là sự kiện Mahakam Ale Festival. Hàng loạt thẻ bài đã bị thay đổi trong bản update lần này, đáng chú ý là phe "áo giáp" Northern Realms bị giảm sức mạnh.

Đến với sự kiện Mahakam Ale Festival, game thủ sẽ được tham gia 3 thử thách: Trial of the Glasses, Battle of the Bards và Enter the Tippler. Mỗi thử thách sẽ bao gồm 2 mức độ khó là Standard và Expert với phần thưởng là avatar độc quyền, điểm kinh nghiệm và Ore. Nếu hoàn tất thử thách ở chế độ Expert, bạn sẽ được tặng Meteorite Powder, điểm kinh nghiệm, Border và Title.

Game thẻ bài Gwent: The Witcher Card Game đã chính thức Open Beta vào ngày 24.5 trên các hệ máy PC, Xbox One và PS4. Bạn đọc quan tâm có thể tham gia nhóm Gwent Việt Nam trên Facebook tại đây

Tiến Đạt