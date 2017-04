Hãng Bandai Namco hé lộ dự án bí ẩn 'Prepare to Dine'

Mới đây, hãng phát hành Bandai Namco đã bất ngờ tung ra một trailer teaser về dự án mới đầy bí ẩn. Dự án này được hãng gọi với cái tên khá "kêu", tên gọi này khiến game thủ liên tưởng ngay đến dòng game Dark Souls của hãng FromSoftware. Thật vậy, Prepare to Dine dường như là một cách nói trại đi của 'Prepare To Die' - châm ngôn của dòng game Dark Souls, cũng do chính Bandai Namco phát hành.