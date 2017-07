Hearthstone: Blizzard giới thiệu bản mở rộng mới có tên Knights of the Frozen Throne

Tính đến nay, bản mở rộng “Journey to Un’Goro” của Hearthstone đã ra mắt được khoảng 3 tháng. Bản mở rộng này đã trải qua khá nhiều meta khác nhau, cũng như việc Blizzard phải giảm bớt sức mạnh của lá bài The Cavern Below khi đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của class Rogue. Tuy nhiên trước khi để mọi người bắt đầu cảm thấy nhàm chán phiên bản hiện tại, các nhà phát triển đã hé lộ ngay phần tiếp theo của tựa game này với tên gọi “Knights of the Frozen Throne”.

Trong thế giới Azeroth của World of Warcraft, những cái tên như The Scourge, Death Knights hay The Lich King luôn là nỗi ám ảnh của cư dân nơi đây. Tuy nhiên để khiến bản mở rộng tiếp theo trở nên hấp dẫn và thú vị hơn, các nhà phát triển đã khiến mọi vị tướng trong trò chơi đều chết đi, nhưng đồng thời lại sở hữu những sức mạnh vô cùng độc đáo. Ví dụ như mỗi khi sử dụng lá bài khiến vị tướng hiện tại của bạn trở thành Death Knight, nhưng sẽ có thêm hiệu ứng Battlecry, tăng giáp cũng như cung cấp Hero Power mới.

Ví dụ như Deathstalker Rexxar khih được sử dụng sẽ gây 2 sát thương lên toàn bộ lính đối phương, cung cấp thêm 5 máu và thay Hero Power thành “Build-a-Beast”. Mỗi khi sử dụng Hero Power này sẽ tạo ra một loại đơn vị lính mới khi kết hợp từ 2 đơn vị lính dạng Beast chọn từ Discovering.

Ngoài các Death Knights, Lich King còn sở hữu quân đoàn Scourge với hàng tá chủng loại lính khác nhau. Ví dụ như Shallow Gravedigger có tác dụng thêm một lá bài Deathrattle vào tay của người chơi sau khi bị phá hủy, hay Prince Keleseth khi sử dụng sẽ cộng 1/1 cho tất cả quân lính trong bộ bài nếu không có lá bài trị giá 2 mana trong bộ bài.

Cuối cùng là một cơ chế mới được giới thiệu trong trò chơi, đó là Lifesteal (hút máu). Nếu quân bài đó tấn công và gây sát thương thì tướng của người chơi sẽ được hồi máu một lượng tương tự, cực kì bá đạo phải không nào?

Bản mở rộng mới này sẽ bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng người chơi sẽ không tốn đồng nào khi thực hiện chúng, khá khác với những bản mở rộng trước như League of Explorers hay One Night in Karazhan, ... Phần thưởng cũng khá phong phú, ví dụ như sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được 3 pack của Knights of the Frozen Throne. Và nếu hoàn thành nhiệm vụ mở đầu sẽ nhận được một lá bài legendary Death Knight.

Theo dự kiến, bản mở rộng này sẽ cập bến Hearthstone vào đầu tháng 8. Hãy cùng đón chờ nhé!

Việt Thông