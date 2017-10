Hoàng Hạc Lâu được 'nhuộm' 2 màu xanh đỏ ủng hộ giải đấu CKTG 2017

Tính đến nay, Chung Kết Thế Giới 2017 đã trải qua được 3 tuần thi đấu và tình hình đang diễn ra khá căng thẳng. Hiện tại các đội đang trải qua lượt trận đi để quyết định được ai là người đi tiếp vào vòng tứ kết.

Là nước đăng cai, Trung Quốc cũng thể hiện rằng mình rất ủng hộ bộ môn thể thao điện tử này khi cho Hoàng Hạc Lâu 'nhuộm' 2 màu xanh và đỏ. Theo đó, đây là màu tượng trưng cho 2 đội tuyển trong trò chơi. Những người hâm mộ tại thành phố Vũ Hán cũng tỏ ra khá phấn khích khi thấy kiến trúc mang tính biểu tượng này cũng được chiếu sáng để cổ vũ cho giải đấu này.

Lần đầu tiên được tổ chức CKTG của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, fan hâm mộ của Trung Quốc tỏ ra khá phấn khích khi đội tuyển Royal Never Give Up đã vượt qua vòng loại với vị trí nhất Bảng khi có tỉ số 5 - 1, đứng đầu Bảng C. Hiện tại vẫn còn 2 đội tuyển còn lại của họ là Team WE và EDward Gaming đang chờ kết quả mới biết được.

Hiện tại, giải đấu còn 2 ngày thi đấu nữa (ngày 14 và 15) là kết thúc vòng bảng. Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến giải đấu trong những bài viết tiếp theo.

Việt Thông