Khi bí mật Easter Egg của Overwatch được ẩn giấu trong Destiny 2

Kể từ khi mới ra mắt, Destiny 2 đã xuất hiện độc quyền trên hệ máy PC trên cổng Battle.net của Blizzard. Theo đó, mọi người phần nào đó cũng biết được sự hợp tác ngầm giữa Destiny và nhà phát hành cực kì lâu đời này. Dù mọi người vẫn chưa thấy các trang phục của Overwatch có mặt trong Destiny hay vũ khí của World of Warcraft diện hiện trong Destiny, thế nhưng có một Easter Eggs (đây là cụm từ dùng để chỉ những chi tiết gắn liền với một tác phẩm khác hoặc một điều thú vị nào đó được cất giấu hết sức tinh tế trong phim) khá thú vị được ẩn giấu trong tựa game bắn súng mới ra mắt này. Cụ thể hơn, một người chơi đã phát hiện một bí mật ẩn giấu trong Destiny liên quan đến Overwatch. Và anh chàng này đã đăng một bài viết trên diễn đàn Reddit để chia sẻ cho mọi người cùng biết sự kết hợp thú vị này. Theo đó, chế độ chơi Iron Banner (chế độ chơi đối kháng giữa các người chơi khác nhau trong Destiny) đã cập bến Destiny 2. Điều này có nghĩa rằng Lord Saladin, nhân vật NPC này là ngôi sao của bản mở rộng Rise of Iron trong phần 1. Nhân vật này sẽ là người bình luận tất cả những trận đấu của Iron Banner cũng như trong các trận PvP. Trong 15 giây đầu tiên, nhân vật này đã nói một câu với chất giọng mà có lẽ fan hâm mộ của tựa game Overwatch cũng dễ dàng nhận ra. Đó chính là Keith Ferguson, diễn viên lồng tiếng của Lord Saladin trong Destiny 1, và anh cũng là người lồng tiếng cho Reaper trong Overwatch. Trong Destiny 2, danh hiệu "We Ran out of Medals" dành cho những người chơi hạ gục 25 người chơi khác mà không chết lần này. Chỉ cần đạt được danh hiệu này, giọng của Keith Ferguson vang lên với câu thoại quen thuộc khi Reaper sử dụng chiêu cuối là "Die Die Die". Có lẽ đây là Easter Egg cực kì thú vị dành cho fan của tựa game Overwatch khi thử sức tại Destiny 2. Việt Thông