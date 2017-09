Khi CKTG 2017 cận kề, fan cuồng Trung Quốc đăng video dìm hàng SK Telecom T1

Như mọi người đã biết, Chung Kết Thế Giới 2017 của Liên Minh Huyền Thoại sẽ được tổ chức tại Trung Quốc chỉ trong vài ngày nữa mà thôi. Và fan hâm mộ của đất nước đông dân nhất trên thế giới này cũng rất mong đợi đội tuyển của họ có thể tiến xa khi được thi đấu tại sân nhà.

Dù rằng trước đây, các đội tuyển Trung Quốc không đạt được quá nhiều thành công tại đấu trường thế giới. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, họ cũng đã khiến fan hâm mộ hài lòng khi đạt chức vô địch giải Khu Vực Đại Chiến (Rift Rivals) 2017. 2 khu vực sừng sỏ trên thế giới là LCK (Hàn Quốc) và LMS (Đài Loan/Hồng Kong, Macao) đều không thể vượt qua đối thủ được đánh giá yếu hơn này.

Nhằm ủng hộ các đội tuyển của mình có thêm khí thế trước khi giải đấu bắt đầu, 2 người hâm mộ có biệt danh "抽风的飞机" và "Plane in Seizure" đã thực hiện một video khá thú vị có tên "Backwards Hype Video - The Kings of Lol - SKT". Video được upload tại trang Bilibili này miêu tả về sức mạnh hủy diệt của đội tuyển đã từng đạt chức vô địch CKTG 3 lần - SK Telecom T1.

Trong khi người dẫn chương trình liên tục khen ngợi các tuyển thủ SKT với giọng điệu cực kì thần tượng, thì video lại thể hiện những điều hoàn toàn ngược lại. Ví dụ như Huni liên tục bỏ mạng tại đường trên, Wolf thể hiện khả khả năng bảo vệ xạ thủ cực tốt khi liên tục đưa đầu ra hứng chiêu. Thậm chí những tuyển thủ còn lại như Untara, Peanut, Blank và cả Bang cũng liên tục bị 'bốc phốt' với những pha lao đầu vào chỗ chết.

Cuối cùng là Faker, tuyển thủ đường giữa xuất sắc nhất thế giới cũng như hàng loạt danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu cũng bị 'lên dĩa'. Những pha tốc biến đập đầu vào tường, farm bãi Chim Biến Dị mãi không xong hay kể cả lúc lỡ tay kích hoạt đồng hồ cát khi không có đối thủ nào gần đó cũng được liệt kê rất đầy đủ.

Dù cũng biết rằng đây là một video vui (nhưng tất nhiên cũng mang ý đồ 'dìm hàng' thấy rõ), nhưng có thể nói 2 tác giả đã thực hiện khá công phu và hoàn chỉnh. Có lẽ video này phần nào đó giúp EDward Gaming, Royal Never Give Up và Team WE sẽ có thành tích tốt hơn tại CKTG 2017 của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Việt Thông