Koei Tecmo lên lịch ra mắt game nhập vai Nights of Azure 2

Mới đây, hãng phát hành Koei Tecmo đã công bố game nhập vai Nights of Azure 2: Bride of the New Moon sẽ ra mắt phiên bản dành cho thị trường phương Tây trong thời gian tới. Cụ thể, sau khi Nights of Azure 2 ra mắt phiên bản tiếng Nhật vào tháng 8 năm nay, trò chơi sẽ đổ bộ xuống Bắc Mỹ và Châu Âu vào tháng 10.

tin liên quan 'Bom tấn' Dynasty Warriors 9 ra mắt trailer đầu tiên Dynasty Warriors 9 là phiên bản mới nhất trong dòng game hành động - chặt chém Dynasty Warriors rất được yêu thích.

Trailer công bố game Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon là game nhập vai hành động do Gust phát triển, Koei Tecmo phát hành. Trò chơi là hậu bản của Nights of Azure ra mắt vào năm ngoái trên console và mới có mặt trên PC hồi tháng 2 năm nay. Nights of Azure 2: Bride of the New Moon kể câu chuyện về một thế giới không bao giờ ngủ, game thủ sẽ vào vai 3 nữ anh hùng Alushe Anatoria, Liliana Selphin và Ruhenheid Ariarod. Cả 3 bước vào hành trình tiêu diệt cái ác, để bóng tối không còn ngự trị trên hòn đảo Rusewall.

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon dự kiến sẽ được phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 24.10 năm nay và 27.10 cho thị trường Châu Âu. Game sẽ có mặt trên các hệ máy PS4, PC và Nintendo Switch.

Tiến Đạt