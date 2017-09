Konami hé lộ bản làm lại của Zone of the Enders

Zone of the Enders. Và mới đây, Konami đã chính thức tung ra trailer cùng những ảnh screenshots 4K dành cho game Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS. Trước thềm Tokyo Game Show 2017, Sony Interactive Entertainment đã công bố phiên bản làm lại (remake) của tựa game. Và mới đây, Konami đã chính thức tung ra trailer cùng những ảnh screenshots 4K dành cho game Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS.

Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS hiện đang trong giai đoạn phát triển và được sản xuất bởi Cygames. Game sẽ do Konami phát hành, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2018 trên các hệ máy PC, PS4 và PS VR. Zone of the Enders là thương hiệu game chặt chém, đấu mech nổi tiếng được tạo ra bởi Konami và thiên tài Hideo Kojima với phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 2001.

Một số hình ảnh của game:

Tiến Đạt