LMHT: Cận cảnh những chiêu thức mới cực độc của Sejuani, Maokai và Zac

Song song với việc giới thiệu trang phục cùng gói đa sắc mới, Riot Games cũng giới thiệu những thay đổi chính thức dành cho lớp tướng đỡ đòn trong Liên Minh Huyền Thoại tại phiên bản Giữa Mùa Giải 2017. Cụ thể hơn ở đây là 3 tướng Maokai, Sejuani và Zac như sau.

Những thay đổi mới của 3 tướng thuộc lớp đỡ đòn

Đầu tiên là Maokai, nội tại Ma Pháp Nhựa Cây được thay đổi đôi chút là cứ mỗi 35 giây, đòn đánh tiếp theo của hắn sẽ hồi máu. Thêm vào đó, mỗi khi Maokai sử dụng một chiêu hoặc hứng chiêu từ đối phương sẽ giảm thời gian hồi chiêu của nội tại đi 2,5 giây.

Sóng Cổ Học (Q) và Bụi Cây Ma Thuật (W) vẫn được giữ nguyên.

Ném Chồi Non (E) vẫn là quẳng chồi non và tìm diệt đối phương khi họ đứng gần đó. Tuy nhiên chồi non sẽ được nâng cấp khi ném vào bụi sẽ gây 3 lần sát thương lên đối phương trúng phải.

Bão Lá Thù Hận (R) được đổi tên thành Quyền Lực Thiên Nhiên với tác dụng mới. Maokai sẽ triệu hồi một bức tường dây gai di chuyển từ từ tới trước, trói chân những tướng địch đầu tiên trúng phải tương ứng với khoảng cách di chuyển của chiêu thức.

Nội tại Băng đổi tên thành Cơn Thịnh Nộ Của Phương Bắc và thay đổi hiệu ứng. Mỗi khi không nhận sát thương trong 15 giây, Sejuani sẽ được nhận hiệu ứng Giáp Băng tăng giáp và kháng phép. Hiệu ứng này sẽ tồn tại khoảng 2 giây sau khi nhận sát thương và hồi lại nhanh hơn mỗi khi cô di chuyển. Thêm vào đó là nội tại Kẻ Phá Băng, nếu đối phương bị đóng băng bởi Sejuani sẽ khiến những đòn đánh tiếp theo của cô gây thêm sát thương phép.

Đột Kích Băng Giá (Q) giữ nguyên.

Cú Vụt Gió Phương Bắc (W) đổi tên thành Cơn Phẫn Nộ Mùa Đông. Mỗi khi sử dụng, Sejuani xoay chùy trước mặt, sau đó đập thẳng một đường tới phía trước, cả 2 lần đều gây sát thương và áp dụng hiệu ứng Đóng Băng.

Băng Giá Vĩnh Cữu (E) được thay đổi khiến đòn đánh cơ bản cận chiến của bản thân và đồng đội áp dụng Đóng Băng lên đối phương, hiệu ứng này cộng dồn tối đa 4 lần. Khi kích hoạt sẽ gây sát thương, làm choáng và đóng băng khi đủ 4 điểm cộng dồn.

Nhà Ngục Buốt Giá (R) mới vẫn giữ nguyên cơ chế quăng từ xa, nhưng sẽ đóng băng mục tiêu đầu tiên chạm phải trong 1 giây. Nhưng nếu quảng đường di chuyển của chiêu thức này bay càng xa sẽ tăng thêm thời gian đóng băng mục tiêu, và tạo ra một vùng bão tuyết làm chậm khu vực xung quanh.

Nội tại Phân Bào, Chất Bất Ổn (W) và Súng Cao Su (E) vẫn giữ nguyên.

Bàn Tay Co Dãn (Q) mới sẽ giãn cánh tay của Zac, bắt lấy tướng đầu tiên chạm phải, gây sát thương và làm chậm mục tiêu. Sau đó phát đánh tiếp theo của hắn sẽ nhận thêm tầm đánh và nếu tấn công tướng đối phương thứ 2 sẽ kéo họ vào nhau, gây sát thương khi cả 2 va chạm nhau.

Nảy Nảy Nảy (R) cũng được thay đổi khi Zac tự ép mình xuống đất, miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế cứng trong khoảng 2,5 giây và bất kì tướng nào đứng trên hắn ta cũng bị làm chậm đi 30/40/50%. Nếu kích hoạt một lần nữa, Zac sẽ gói những tướng đứng trên hắn, mang tới một địa điểm đã định, gây sát thương và làm chậm trong thời gian ngắn.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thay đổi mới nhất liên quan đến giai đoạn Giữa Mùa Giải 2017 của Liên Minh Huyền Thoại trong những bài viết tiếp theo.

Việt Thông