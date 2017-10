LMHT: Sejuani đang hoành hành đấu trường chuyên nghiệp và cả đấu xếp hạng

Thông thường những vị tướng đứng đầu meta là do nhiều lý do, thông thường là được tăng sức mạnh, làm lại hay sự lên ngôi của 1 trang bị nhất định. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có vị tướng chẳng vì lý do gì nhưng lại đứng đầu bảng xếp hạng với tỉ lệ thắng cực cao trong Liên Minh Huyền Thoại.

Và Sejuani là một trong số đó. Cô ta đều được chọn hay cấm trong hầu hết các trận đấu chuyên nghiệp, thậm chí ngay tại các trận đấu xếp hạng đơn cũng không khác là mấy. Tại phiên bản 7.15, tỉ lệ cấm và chọn của cô là 26% trong các trận đấu chuyên nghiệp. Nhưng bất ngờ hơn là tại CKTG 2017, tỉ lệ cấm và chọn đã tăng vọt lên tới 89% trong tất các mọi trận, một con số cực kì ấn tượng với vị tướng đỡ đòn.

Thật ra cô nàng này không nhận được bất kì lần tăng sức mạnh nào, thế nhưng trước đây Riot Games đã nâng khá nhiều cho trang bị đi rừng Quỷ Lửa. Theo đó, số năng lượng hồi lại được tăng thêm, gây nhiều sát thương lên lính rừng hơn hay giảm số tiền xuống đi 200 vàng. Đặc biệt nhất phải nói đến việc tăng thêm tối đa lượng máu của người chơi từ 15% đến 20%. Chỉ cần người chơi lên kết hợp thêm trang bị Giáp Máu Warmog thì họ sẽ sở hữu lượng máu khổng lồ.

Nhờ đó, không chỉ Sejuani mà những tướng đi rừng đỡ đòn khác dần trở nên ưa chuộng hơn. Họ chỉ cần lên trang bị đỡ đòn, sau đó lên thêm những món đồ như Thú Tượng Thạch Giáp để đỡ đòn tốt hơn hay Lời Thề Hiệp Sĩ để hỗ trợ đồng đội là ổn.

Trong khi một vài vị tướng đỡ đòn bị giảm sức mạnh khá nhiều, thì Sejuani vẫn giữ nguyên sức mạnh. Điều này khiến cô ta trở thành lựa chọn tối ưu hơn trong meta hiện tại. Vừa đỡ đòn tốt, vừa có hiệu ứng khống chế cứng ngon chưa kể lên thêm đồ bảo vệ cho xạ thủ gây sát thương siêu khủng như Kog'Maw hay Tristana đã giúp sự thống trị của Sejuani hoành hành trong thời gian gần đây.

Việt Thông