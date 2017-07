Masquerada - Game nhập vai đến từ Singapore chuẩn bị lên Console

Hôm nay, hãng phát triển có trụ sở tại Singapore - Witching Hour Studios đã công bố phiên bản console dành cho tựa game Masquerada: Songs and Shadows của hãng. Theo đó, trò chơi nhập vai này sẽ được phát hành vào ngày 8.8 năm nay cho 2 hệ máy PS4 và Xbox One.

Trailer giới thiệu phiên bản console của Masquerada: Songs and Shadows

Phiên bản dành cho console sẽ bổ sung chế độ New Game+, bổ sung thêm câu thoại cho các đoạn nói chuyện cũng như mang đến những trận đấu trùm hoàn toàn mới. Các cải tiến này cũng sẽ có mặt trên hệ máy PC với bản update miễn phí. Masquerada: Songs and Shadows được lấy cảm hứng từ game Pillars of Eternity của Obsidian Entertainment với hệ thống chiến đấu theo lượt (turn-based) kết hợp với dừng thời gian (pausable). Game ra mắt vào tháng 9 năm ngoái trên PC và nhận được nhiều đánh giá tích cực trên Steam. Điểm số trung bình của trò chơi trên trang tổng hợp Metacritic là 64 điểm.