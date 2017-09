Những hình ảnh đẹp nhất tại vòng 1 CKTG 2017

Liên Minh Huyền Thoại, chắc hẳn các bạn sẽ hiểu cảm giác phấn khích khi được tham dự trực tiếp một giải đấu tầm cỡ như thế nào rồi chứ nhỉ? Chung Kết Thế Giới 2017 được tổ chức tại Trung Quốc, dù khá gần Việt Nam nhưng không hẳn ai cũng có thể bay sang để tham dự. Tuy nhiên không có gì phải buồn cả, vì Riot Games đã lưu lại những hình ảnh đẹp tại Vũ Hán tại trang Flickr chính thức của mình, hãy cùng xem qua những tấm ảnh đẹp trong bài viết này. Nếu là một người hâm mộ, chắc hẳn các bạn sẽ hiểu cảm giác phấn khích khi được tham dự trực tiếp một giải đấu tầm cỡ như thế nào rồi chứ nhỉ? Chung Kết Thế Giới 2017 được tổ chức tại Trung Quốc, dù khá gần Việt Nam nhưng không hẳn ai cũng có thể bay sang để tham dự. Tuy nhiên không có gì phải buồn cả, vì Riot Games đã lưu lại những hình ảnh đẹp tại Vũ Hán tại trang Flickr chính thức của mình, hãy cùng xem qua những tấm ảnh đẹp trong bài viết này.

Tại Vòng Khởi Động, các trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Vũ Hán. Và trước khi vào sân vận động, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật đầu tiên với logo được vẽ trên từng bậc thang.

Với quy mô giải đấu lớn nhất năm, Riot Games cũng rất chịu khó chăm chút cho sân thi đấu của mình. Với họa tiết trang trí Baron và Rồng Ngàn Tuổi mang đậm chất Trung Quốc cùng nhau tranh chiếc cúp vô địch của CKTG ngay chính giữa sân thi đấu, các khán giả tại đây chắc hẳn sẽ phải trầm trồ về sự tinh xảo của nó. Nếu đây không phải là sân thi đấu thì chắc hẳn đã có hàng loạt fan hâm mộ lên sân khấu chụp hình 'sống ảo' ngay và luôn.

Chưa hết, nếu các sự kiện hoành tráng diễn ra thì không thể nào thiếu được hàng loạt ánh đèn xanh đỏ cực kì bắt mắt. Tất nhiên, trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, giai đoạn cấm và chọn hay lúc 1 đội tuyển chiến thắng thì những ánh đèn này càng khiến sân khấu trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Và một phần không thể thiếu của các giải đấu ONLAN đó chính là các fan hâm mộ. Từ Fnatic, Team WE tới Cloud 9 đều hết mình cỗ vũ cho đội tuyển của mình với hàng loạt băng rôn cũng như bảng cổ vũ.

Giải đấu luôn có kẻ thắng, người thua thế nhưng các tuyển thủ cũng rất tôn trọng đối thủ của mình cho dù kết quả có ra sao. Thậm chí kể cả khi bất đồng ngôn ngữ, văn hóa thế nhưng các đội vẫn thể hiện tinh thần thượng võ của mình khi bắt tay và giao tiếp cùng nhau. Ví dụ như 2 đội tuyển Kaos Latin Gamers và Hong Kong Attitude thể hiện tinh thần thể thao chân chính khi bắt tay nhau tại phòng chờ.

Nhưng các tuyển thủ cũng cố gắng hết mình để giành chiến thắng và tiến bước vào vòng thi đấu chính thức. Như đội tuyển Young Generation, dù họ thua 2 trận liên tục tại ngày thi đấu đầu tiên, nhưng sau đó họ đã sốc lại được tinh thần và giành chiến thắng dễ dàng tại ngày thi đấu thứ hai để vào vòng 2. Hay 1907 Fenerbahçe cũng đã gây được bất ngờ lớn khi đứng đầu bảng với 4 thắng 1 thua.

Ngoài ra không thể không kể đến những người đóng góp thêm phần sôi động và đầy màu sắc của CKTG 2017, đó chính là các cosplayer. Được gặp mặt các nhân vật yêu thích của mình trong LMHT ngay tại ngoài đời, các fan hâm mộ còn mong muốn gì hơn?

Đừng quên hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của Vòng 2 Vòng Khởi Động CKTG 2017. Vào 10g sáng nay sẽ là cuộc so tài giữa Cloud9 và Lyon Gaming, đến 2g chiều là cuộc đối đầu giữa Fnatic và Hong Kong Attitude. Tới ngày mai (29.9), 1907 Fenerbahçe sẽ gặp Team oNe Esports vào 10g sáng và cuối cùng đội tuyển Việt Nam là Young Generation sẽ đối mặt với đội chủ nhà là Team WE vào 2g chiều.

Hãy cùng ủng hộ đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam tại vòng đấu BO5 căng thẳng này vào 2g chiều mai!

Việt Thông