Nữ game thủ xinh như mộng kiếm hơn chục triệu mỗi tháng nhờ streaming

Thảo Mộc tên đầy đủ là Vũ Thị Thu Thảo - cô sinh viên năm 3 của Đại học Tây Bắc, Tp. Sơn La, cô từng là game thủ gắn bó với cộng đồng Gunny.

Cô bạn sở hữu nét đẹp trong veo, tinh khôi như cánh hoa ban núi rừng Tây Bắc

Cô nàng 9x sở hữu ngoại hình xinh xắn, có niềm đam mê mãnh liệt với công nghệ và đặc biệt là các trò chơi trực tuyến (Game online). Thảo Mộc từng đoạt giải Top 1 Nữ Hoàng Cổ Động Gunny và Top 1 couple Streamer Gunny 2016.

Thảo cho biết mục đích ban đầu khi đến với Game online là để thoả mãn niềm đam mê cũng như giải trí sau những giờ học tập căng thẳng. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó, cô nàng thấy được những lợi ích khá thú vị từ loại hình trò chơi này.

Phát huy sở trường và năng khiếu của mình, Thảo trở thành một trong những Streamer nổi tiếng. Công việc Live Stream game giúp Thảo có thể kiếm thêm thu nhập và tự trang trải cho cuộc sống của mình. Không những thế, cô còn hiểu thêm được nhiều khía cạnh khác từ cộng đồng và làm quen được nhiều bạn mới.

Hiện nay Thảo Mộc đã đầu quân và trở thành một trong những gương mặt nổi bật, có lượng fans ổn định của ứng dụng 360Live 360mobi - ứng dụng live stream mới nổi trong khoảng gần hai tháng trở lại đây.

Cô nàng cá tính chia sẻ: “Ban đầu streaming em cũng gặp nhiều khó khăn do nó mới mẻ và khá xa lạ với cuộc sống nơi em ở. Tuy nhiên sau thời gian làm quen thì giờ em đã “ghiền” streaming và cảm thấy rất thú vị, không những vậy công việc này còn giúp em có thêm thu nhập. Bật mí với chị là giờ em sống “khá khỏe” nhờ công việc “làm chơi, ăn thật” này rồi ạ. (hi hi).

Bạn bè chưa biết nên hay nói Thảo sống ảo. Tuy nhiên, trước sự động viên và ủng hộ của gia đình, cô gái 9x đã dần dần vượt qua những dư luận chưa đẹp đó để tiếp tục công việc và tự hào với khoản thu nhập từ việc Live stream.

