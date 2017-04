'Ơn giời” cuối cùng Hearthstone cũng cho ra mắt bản mở rộng, tặng pack miễn phí

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Blizzard cũng đã cho ra mắt bản mở rộng Journey to Un’Goro của tựa game Hearthstone với hàng loạt lá bài mới cực kì đa dạng. Và để chào mừng bản mở rộng bao gồm 135 lá bài mới này, nhà phát hành đã rộng tay tặng cho người chơi 3 packs mới.

Song song đó, Blizzard cũng giới thiệu Year of the Mammoth để thay thế Year of Kraken. Có nghĩa là những lá bài thuộc Blackrock Mountain, The Grand Tournament và The League of Explorers sẽ không thể sử dụng trong đấu Standard nữa. Hơn thế nữa, 6 lá cơ bản sẽ được chuyển vào Hall of Fame và không thể sử dụng được tại Year of the Mammoth là Azure Drake, Sylvanas Windrunner, Ragnaros the Firelord, Power Overwhelming, Ice Lance và Conceal. Và tất nhiên những ai sở hữu những lá bài này sẽ được nhận dust tương đương với giá trị để bù đặp lại những mất mát này.

Như đã giới thiệu từ trước, bản mở rộng Journey to Un’Goro sẽ giới thiệu cơ chế mới với tên gọi Adapt và Quest giúp trò chơi trở nên hấp dẫn hơn. Cơ chế Adapt sẽ có khoảng 10 hiệu ứng (nhưng chỉ hiện ngẫu nhiên 3 loại), đó là +1/+1, Poisonous, Steath until your next turn, Divine Shield, Windfury, Taunt, Can’t be targeted by spells or Powers, +3 Health, +3 Attack, Deathrattle: Summon two 1/1 Plants.

Mỗi class sẽ có một lá bài nhiệm vụ (quest) riêng với những yêu cầu khác nhau. Nếu thực hiện đúng theo yêu cầu của lá bài, người chơi sẽ nhận được thưởng một lá bài với sức mạnh tối thượng. Nhờ đó người chơi có thể hủy diệt đối phương một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Cuối cùng, Blizzard cũng giới thiệu thêm những lá bài thuộc chủ đề Elementals (nguyên tố). Và để kết hợp với những lá bài nguyên tố này, bản mở rộng cũng giới thiệu một lá bài legendary có tên Ozruk có giá trị 5/5 với 9 mana. Tuy nhiên hiệu ứng của nó lại khiến nhiều người chơi phải bất ngờ khi vừa có Taunt, vừa nhận thêm 5 máu cho mỗi lá bài nguyên tố mà người chơi triệu hồi. Chỉ cần triệu hồi được khoảng 5 lá thì chỉ có những lá bài hủy diệt hay biến cóc có thể giải quyết đơn vị này một cách nhanh gọn lẹ mà thôi. Và tất nhiên những lá bài cũ đã được giới thiệu trước đó như Warter Elemental, Ragnaros Lightlord, Al’Akir the Windlord, ... sẽ được chuyển thành dạng Elemental để phù hợp hơn với loại bài mới của Hearthstone.

Việt Thông