Overwatch: Blizzard sẽ cấm vĩnh viễn đấu xếp hạng nếu người chơi bị cấm nhiều lần

Overwatch. Có vẻ như Blizzard vừa siết chặt thiết quân luật của mình khi quyết định cấm vĩnh viễn nhưng người chơi thi đấu không công bằng trong chế độ đấu xếp hạng. Theo đó, điều luật này sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 27.9 và bất cứ người chơi nào bị dính 3 lần bị cấm trong mùa giải sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi đấu xếp hạng trong

Josh Engen - Nhân viên quản lý cộng đồng của Overwatch cũng giải thích thêm: "Thật ra không cần phải bị cấm liên tục trong một mùa giải mới bị cấm khỏi đấu xếp hạng. Ví dụ nếu người chơi bị cấm một lần trong mùa 2 và mùa 4, sau đó bị cấm một lần nữa tại mùa 7 thì chắc chắn họ sẽ bị cấm đấu xếp hạng".

Ngoài ra, anh còn nhấn mạnh thêm rằng "Một khi tài khoản đã bị cấm mãi mãi về vấn đề này thì người chơi không thể hóa giải được điều này".

Người chơi bị cấm trong đấu xếp hạng vì khá nhiều lý do, tuy nhiên chủ yếu là do họ không liên tục tham gia trận đấu hoặc tệ hơn là mất kết nối với trận đấu. Nếu một người chơi rời một trận đấu xếp hạng từ sớm (cho dù bất kì lý do gì), thì họ cũng bị tính cộn dồn. Có nghĩa là nếu lần đầu không bị trừng phạt, chắc chắn lần sau dính một lần nữa thì đảm bảo họ sẽ bị cấm.

Tương tự, người chơi cũng sẽ bị cấm trong một mùa giải vì hành vi xấu, ăn gian hay kể cả 'troll game'. Vào đầu tháng, Giám đốc sản phẩm là ông Jeff Kaplan đã đề cập về những hành vi xấu của người chơi, và nói rằng có hơn 480.000 tài khoản đã bị cấm kể từ khi tựa game này ra mắt vào năm 2016.

Có lẽ điều này sẽ là một trong những thứ giúp người chơi Overwatch trở nên 'hiền lành' và bớt 'troll' hơn so với những tựa game khác. Và phần nào đó khiến mọi người yêu thích tựa game bắn súng này hơn.

Việt Thông