Phiên bản 'hậu truyện' của Seven Knights đã được Netmarble giới thiệu

Vào đầu năm 2017 vừa qua, Netmarble đã hé lộ phần hậu truyện tiếp theo của Seven Knights - game thẻ bài kết hợp nhập vai từng rất thành công của mình - với tên gọi tạm thời là Seven Knights MMORPG. Mới đây, phần hậu truyện này đã được giới thiệu với tên gọi chính thức là Seven Knights II.

Seven Knights II sẽ là một game mobile nhập vai hành động thế giới mở, trò chơi được phát triển hoàn toàn dựa trên công nghệ Unreal Engine 4, do đó sẽ có chất lượng đồ họa cực kỳ chất lượng. Seven Knights II sẽ lấy bối cảnh thời gian 30 năm sau các sự kiện ở phần đầu. Lúc này, thế giới đang hỗn loạn do cuộc chiến kéo dài của các Hiệp Sĩ và Chúa Tể. Người chơi sẽ vào vai một trong các Hiệp Sĩ, tự tìm cách giải cứu thế giới khỏi những hiểm họa.

Seven Knights II mới chỉ giới thiệu hai lớp nhân vật trên trang chủ bao gồm Eileen và Rudy. Đây đều là hai nhân vật cũ từ bản trước và họ cũng là 2 nhân vật đầu tiên được xác nhận cho phiên bản MMORPG khác biệt lần này. Hiện tại, trò chơi vẫn đang trong giai đoạn phát triển, dự kiến phiên bản thử nghiệm nội địa đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm nay, trong khi đó, cộng đồng game thủ quốc tế có lẽ phải chờ tới cuối 2018 mới được chạm tay vào sản phẩm này.

Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin về trò chơi này tại đây.

Khương Duy