PS4 sắp có game độc quyền chuyển thể từ truyện 'Thất hình đại tội'

The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia sẽ là game hành động độc quyền dành cho hệ máy PS4.

Hôm nay, hãng Bandai Namco Entertainment đã chính thức công bố game The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia. Đây là game hành động - phiêu lưu được phát triển độc quyền cho hệ máy PS4 và dự kiến sẽ ra mắt thị trường phương Tây vào đầu năm 2018. The Seven Deadly Sins được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của tác giả Nakaba Suzuki, ra mắt vào năm 2012 trên tạp chí Shonen Jump (Nhật Bản). Bộ truyện được bạn đọc Việt Nam biết đến dưới cái tên "Thất hình đại tội" và hiện tại vẫn đang tiếp tục ra mắt các chương mới. Bên cạnh manga, "Thất hình đại tội" còn được chuyển thể thành anime. Game The Seven Deadly Sins sẽ kể câu chuyện tương tự như bộ truyện về nhóm "Thất hình đại tội" trong hành trình chống lại các hiệp sĩ thánh chiến, giành lại vương quốc cho công chúa Elizabeth. Game sẽ hỗ trợ chơi co-op online 2 người bên cạnh chế độ chơi đơn. Trailer giới thiệu game The Seven Deadly Sins Tiến Đạt