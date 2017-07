PS4 sắp có game độc quyền về siêu nhân điện quang

Hôm nay, hãng phát hành Bandai Namco đã tung ra trailer đầu tiên của tựa game sinh tồn mang tên City Shrouded in Shadow. Game kể về một thành phố bị tàn phá bởi những hiểm họa khủng khiếp như: Godzilla, Patlabor hay thậm chí là... siêu nhân điện quang (Ultraman)...

Trailer giới thiệu game City Shrouded in Shadow

Trong game, người chơi sẽ không vào vai quái vật hay siêu nhân mà sẽ vào vai một người dân bình thường tìm cách trốn chạy khỏi thảm họa. City Shrouded in Shadow do hãng Granzella phát triển, đội ngũ này cũng từng thực hiện dòng game về sinh tồn về thảm họa thiên nhiên mang tên Disaster Report. City Shrouded in Shadow dự kiến sẽ ra mắt cho thị trường Nhật Bản vào ngày 19.10 năm nay, độc quyền trên hệ máy PS4. Phiên bản dành cho PS Vita của game hiện đã bị hủy bỏ.

Tiến Đạt