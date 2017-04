Quân đội Nga sắp xuất hiện trong Battlefield 1

Battlefield 1 sẽ có tất cả 4 DLC (bản mở rộng) để gia tăng thêm nội dung, làm mới trò chơi liên tục. Tính đến thời điểm hiện tại, kế hoạch vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ với sự xuất hiện của DLC nhận được nhiều lời khen They Shall Not Pass hồi tháng 3 vừa qua. Theo như định hướng ban đầu của Dice và EA,sẽ có tất cả 4 DLC (bản mở rộng) để gia tăng thêm nội dung, làm mới trò chơi liên tục. Tính đến thời điểm hiện tại, kế hoạch vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ với sự xuất hiện của DLC nhận được nhiều lời khen They Shall Not Pass hồi tháng 3 vừa qua.

They Shall Not Pass nhận phản hồi tích cực của game thủ

Mới đây, những thông tin mới nhất của phiên bản DLC tiếp theo đã được hé lộ. Với tên gọi In The Name Of Tsar (nhân danh Sa Hoàng), bản cập nhật mới sẽ đưa game thủ đến với mặt trận phương Đông lạnh giá, nơi quân đội Đức, Áo - Hung ác chiến với nước Nga trong hàng loạt chiến dịch quân sự tổng lực.

Theo như những thông tin ít ỏi được rò rỉ suốt thời gian qua, In The Name Of Tsar sẽ lần đầu tiên mang đến các bản đồ chơi băng giá cho Battlefield 1.

Hàng loạt vũ khí và khí tài quân sự khác cũng sẽ được thêm vào trò chơi, tiêu biểu nhất có thể kể đến súng trường tấn công Fedorov Avtomat, xe bọc thép Putilov Garford... và dĩ nhiên là không thể thiếu lớp nhân vật Hussar - những kỵ binh huyền thoại có truyền thống quân sự rất lâu đời của Nga.

Hiện vẫn chưa rõ ngày phát hành của bản DLC In The Name Of Tsar, nhưng chắc chắn đây vẫn sẽ là gói nội dung có trả phí tương tự They Shall Not Pass.

Hạ San