Resident Evil VII tung trailer DLC End of Zoe

Mới đây, hãng Capcom đã ra mắt trailer mới để giới thiệu 2 DLC sắp ra mắt của tựa game kinh dị Resident Evil 7. Theo đó, 2 DLC mang tên Not a Hero và End of Zoe sẽ là 2 mảnh ghép cuối cùng giúp cho cốt truyện của trò chơi trở nên hoàn hảo.

Trailer mới của bộ đôi DLC Not a Hero và End of Zoe

Nếu như Not a Hero đưa người chơi tái ngộ người hùng Chris Redfield và được tung ra miễn phí thì End of Zoe là DLC trả phí thuộc gói Season Pass. End of Zoe sẽ đưa người chơi khám phá cốt truyện diễn ra sau kết thúc của Resident Evil 7. Phiên bản Gold Edition của game và bộ đôi DLC dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 12 năm nay.

Tiến Đạt