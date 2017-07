Rift Rivals 2017: Thất bại muối mặt, LCK dâng chức vô địch cho LPL

Cuối cùng giải đấu Rift Rivals 2017 (Khu Vực Đại Chiến) Liên Minh Huyền Thoại cũng đã kết thúc và kết quả đã khiến nhiều người phải bất ngờ, đó là LPL (Trung Quốc) đã hạ gục LCK (Hàn Quốc) với tỉ số 3 - 1 vào ngày hôm qua (9.7).

Trước đó, LPL đã có một ngày thi đấu khá vất vả trước LMS (Đài Loan) với tỉ số 3 - 2, và nhiều chuyên gia đã nhận định rằng LCK sẽ hạ gục đối thủ một cách dễ dàng. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Tại trận đầu tiên, EDward Gaming đã hủy diệt hoàn toàn Samsung Galaxy khi liên tục giành được điểm hạ gục và lăn cầu tuyết thành công để giành chiến thắng. Dù rằng các tuyển thủ của SSG cũng đã chống cự khá quyết liệt nhưng với khoảng cách về vàng và cấp độ đã khiến họ không thể ngăn cản những đòn tấn công dũng mãnh của đối thủ.

Tới trận tiếp đó là cuộc đối đầu giữa Team WE và đương kim vô địch CKTG - SK Telecom T1. Nhưng ‘ông đại’ của giải đấu LCK đã không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà đi theo vết xe đổ của SSG. Một phần cũng do họ cũng không đánh giá được sức mạnh của đối thủ, và WE cũng đã có một trận đấu cực kì xuất sắc khi nắm quyền chủ động trong mọi tình huống và khóa được hoàn toàn Faker tại vị trí đường giữa.

Bị dẫn trước 0 - 2, KT Rolster là hy vọng cuối cùng của các đội tuyển Hàn Quốc nếu không muốn thua trắng cả 3 trận. Tại mùa giải 2017, đội tuyển toàn sao bị chỉ trích khá nhiều vì phong độ không thực sự tốt cho lắm tại giải đấu nội địa thì chiến thắng trước OMG lại giúp họ trở thành một người hùng trước mắt mọi người. Với những pha thi đấu lấn lướt và hoàn toàn đè bẹp đối thủ, người hâm mộ Hàn Quốc lại có thêm hy vọng vào cửa thắng của mình tại Rift Rivals 2017.

Highlight của tất cả các trận đấu giữa LCK và LPL

Tới cuộc đối đầu giữa MVP và RNG thì trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi cả 2 đội liên tục ăn miếng trả miếng trong thời gian đầu trận. Thế trận vẫn luôn giữ nguyên ở thế cân bằng, mãi cho tới khi RNG giành được Baron thứ 3 của trận đấu và dùng đó để ủi thẳng nhà chính của đối thủ và giành chiến thắng quý giá cho khu vực LPL.

Dù biết rằng với thể thức thi đấu BO1 thì có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, tuy nhiên chắc hẳn các đội tuyển Hàn Quốc sẽ không thể nào quên được thất bại cay đắng trong lịch sử thi đấu Liên Minh Huyền Thoại của mình. Hãy cùng xem xem liệu LPL có thể lặp lại kỳ tích tại giải đấu CKTG 2017 sắp diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 10 tới hay không.

Việt Thông