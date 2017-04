Riot Games mạnh tay chấm dứt tình trạng thử tướng mới trong đấu xếp hạng

Sau khi truyền tải các trận đánh khốc liệt trên đất Pháp trong They Shall Not Pass, bản DLC tiếp theo của Battlefield 1 sẽ đưa bối cảnh trò chơi sang mặt trận phía Đông, nơi người Nga đối đầu với đế chế Đức, Áo - Hung.