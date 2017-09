Square Enix công bố game mới từ nhà sản xuất Armored Core

Mới đây, tại Tokyo Game Show 2017, hãng Square Enix đã công bố tựa game mới nhất của hãng mang tên Left Alive. Theo như Square Enix giới thiệu thì Left Alive được chỉ đạo bởi Toshifumi Nabeshima, nhà sản xuất của những Armored Core và Chromehounds.

Bên cạnh Toshifumi Nabeshima, đội ngũ phát triển Left Alive còn có nhà thiết kế nhân vật Yoji Shinkawa (từng phát triển Metal Gear and Zone of the Enders). Ngoài trailer thì Square Enix không hé lộ bất kì thông tin nào khác về Left Alive nhưng nhiều fan cho rằng game sẽ có các robot khổng lồ (mech) và lấy bối cảnh hậu tận thế. Left Alive được phát triển dành cho PC, PS4 và dự kiến sẽ được phát hành vào năm sau, phiên bản dành cho thị trường phương Tây cũng đã được Square Enix xác nhận.

Tiến Đạt