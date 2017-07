Thanh Vân Chí Mobile sắp ra mắt tại Việt Nam

Thanh Vân Chí là game mobile thuộc thể loại nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) với nội dung kết hợp từ bộ tiểu thuyết Tru Tiên và bộ phim truyền hình Tru Tiên: Thanh Vân Chí, đây cũng là game mobile duy nhất có bản quyền từ bộ phim này. Trò chơi này được Perfect World giới thiệu lần đầu tại ChinaJoy 2016 và ra mắt chính thức tại Trung Quốc vào tháng 9.2016.

Khám phá Thanh Vân Chí, người chơi sẽ được hóa thân thành đệ tử của một trong tam đại môn phái, gồm: Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Quỷ Vương Tông. Thanh Vân Môn và Quỷ Vương Tông là hai môn phái có tạo hình nhân vật trưởng thành. Riêng Thiên Âm Tự lại sở hữu tạo hình nhân vật thiếu niên được lấy cảm hứng từ hai thành viên của nhóm TFBOYS trong phim Tru Tiên Thanh Vân Chí.

Ngoài điểm nhấn về chất lượng sản phẩm, Thanh Vân Chí còn có bộ ba đại sứ hình ảnh rất nổi tiếng là Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử. Đây là các diễn viên nổi tiếng tham gia bộ phim truyền hình Tru Tiên Thanh Vân Chí được công chiếu trên Đài Truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc.

Mới đây, Thanh Vân Chí Mobile đã được đưa về Việt Nam và dự định ra mắt ngay trong tháng 7 này. Trò chơi được đánh giá là sản phẩm cạnh tranh với game mobile Tru Tiên 3D mà Gamota đang phát hành.

Dù cùng sở hữu cốt truyện Tru Tiên và đều do Perfect World sản xuất, tuy nhiên 2 game mobile này vẫn có những điểm khác nhau rất cơ bản. Thanh Vân Chí Mobile được xây dựng dựa trên nội dung phim là chủ yếu, do đó cốt truyện có khá nhiều điểm "biến thể" khi so sánh với Tru Tiên 3D Mobile có cốt truyện dựa theo tiểu thuyết; thậm chí cách tạo hình các môn phái tu chân trong game cũng không có nhiều điểm tương đồng.