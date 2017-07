The Grace: Ước mơ nâng tầm Dota 2 Việt của chàng kỹ sư trẻ tuổi

Trong bức tranh Thể thao Điện tử (eSports) Việt Nam, Liên Minh Huyền Thoại đang là tông màu nổi trội nhất, sôi động nhất và cũng là bộ môn thu hút được "ánh đèn sân khấu" bậc nhất. Đường dẫn đến thành công của Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam là một hành trình dài, tuy nhiên, không thể phủ nhận yếu tố quyết định vẫn chính là sự hậu thuẫn lớn của đơn vị phát hành game - mà ở đây là Garena.

Đối với những sân chơi khác như CS:GO, Dota 2, Overwatch (hay còn được gọi vui là "phần còn lại"), vốn không hề kém cạnh về tố chất thể thao, tính hấp dẫn và sự gắn kết với cộng đồng quốc tế, nhưng việc thiếu đi lá cờ đầu đã khiến cho sự phát triển ở góc độ eSports của các trò chơi bị kìm hãm nặng nề tại Việt Nam. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng không ít các đội tuyển/tập thể được thành lập từ cộng đồng vẫn ngoan cường bám trụ, dần hình thành tên tuổi chuyên nghiệp như Next Gen, Rebellion... và dĩ nhiên, cái giá để trả cho hành trình này là không hề nhỏ.

Phỏng vấn Đào Trần Bằng - Người gầy dựng The Grace. Thực hiện: Hạ San

Giữa bối cảnh đó, một chàng trai trẻ thân cô thế cô, không được "chống lưng" bởi bất kỳ tổ chức Thể thao Điện tử hoặc đơn vị phòng máy nào (vốn là cơ sở nền tảng của nhiều đội tuyển thành công tại Việt Nam), không phải "đại gia" giàu có, không được gia đình và vị hôn thê tương lai ủng hộ, cũng không được dung dưỡng từ ngành eSports chuyên nghiệp... đã dám thành lập Gaming House (nhà tập luyện eSports chuyên nghiệp), đầu tư hàng trăm triệu chi trả thiết bị và lương tháng cho các tuyển thủ, đặt nền mống cho một đội Dota 2 chuyên nghiệp hiếm hoi tại Việt Nam: Đào Trần Bằng và "đứa con tinh thần" The Grace. Cùng với Next Gen , đây là một trong hai đội Dota 2 duy nhất tại miền Nam sở hữu nhà tập luyện bài bản cho các tuyển thủ.

Thực tế, Đào Trần Bằng không phải là cái tên xa lạ với độc giả báo Thanh Niên Online. Bạn là một trong những kỹ sư người Việt từng giành được nhiều giải thưởng của Google, Facebook ở tuổi đời còn rất trẻ. Đặc biệt nhất là gói tài trợ trị giá 80.000 USD của Facebook dành cho dự án Kid REC, đóng vai trò như bước đệm quan trọng để Bằng thành lập công ty của riêng mình, cũng như tiến sau vào lĩnh vực CNTT.

Nói về quyết định thành lập đội tuyển Dota 2 The Grace, Bằng cho biết bản thân mình là một game thủ rất đam mê game, thậm chí đã từng nghỉ hẳn một năm học để nuôi dưỡng ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong cuộc trao đổi với Thanh Niên Game, Bằng liên tục nhắc đến khát khao được nhìn thấy một đội tuyển Dota 2 Việt Nam tỏa sáng ở đâu trường quốc tế và bước lên sân chơi danh giá TI - giải vô địch cấp cao nhất của Dota 2. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy những giới hạn nhất định của mình, Bằng "treo giày" và "lao vào học tập điên cuồng".

Dù vậy, đam mê dành cho Dota 2 của Bằng chưa bao giờ nguội lạnh. Khi đã có được những nền mống vững chắc cho sự nghiệp, chàng game thủ "giải nghệ" ngày nào trở lại với Dota 2 dưới vai trò của một nhà quản lý. Vẫn giữ vững đam mê và nhiệt huyết như xưa, Bằng gầy dựng cái tên The Grace, thành lập Gaming House, tuyển lựa game thủ và đầu tư hàng trăm triệu cho đội, để rồi cho ra đời đội tuyển tuy non trẻ nhưng có được sự chuyên nghiệp bậc nhất The Grace.

Tại giải đấu Dota 2 BenQ Zowie Cup vừa qua do Thanh Niên Game đồng tổ chức cùng BenQ Zowie và Next Gen, The Grace cũng là một trong những cái tên thi đấu rất nổi trội tại giải. Dù tập thể non trẻ này chưa thể giành được thứ hạng cao nhất, nhưng, tiềm năng và sức trẻ của đội là những yếu tố của thể nhận thấy rõ.

Để hiểu hơn câu chuyện về Đào Trần Bằng và đội The Grace, kính mời quý độc giả theo dõi phóng sự video đăng tải bên trên.

Ra mắt vào ngày 12.5, hệ thống Giải Thể thao Điện tử báo Thanh Niên Game (Thanh Niên Game's eSports Series) là thành quả hợp tác của Thanh Niên Game, Next Gen, BenQ Zowie cùng các đối tác GameTV, 500 Anh Em và ChallengeMe.GG. Trong đó, BenQ Zowie là đơn vị đồng tổ chức, đồng hành và cũng đóng vài trò nhà tại trợ chính của toàn bộ giải đấu. BenQ Zowie XL2540 Đối với game thủ trên toàn cầu, Zowie là cái tên không hề xa lạ, đặc biệt trong lính vực CS:GO khi có đến gần 80% game thủ chuyên nghiệp của bộ môn này thi đấu, tập luyện bằng các sản phẩm mang thương hiệu Zowie. BenQ Zowie EC Series Tại Việt Nam, Zowie gây ấn tượng suốt thời gian qua với hàng loạt thiết bị gaming chuyên nghiệp, góp phần giúp game thủ truy rèn và thể hiện được hết kỹ năng. Trong số đó, màn hình "chuyên trị" game bắn súng BenQ Zowie XL2540 và chuộtBenQ Zowie EC Series là hai trong số các sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Hạ San