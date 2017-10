The King Of Fighters: World bước vào giai đoạn Closed Beta

Vào tháng 1.2017 vừa qua, SNK tiếp tục giới thiệu tới cộng đồng game thủ sản phẩm tiếp theo nằm trong series The King Of Fighters có tên The King Of Fighters: World, và thay vì đi theo lối chơi đối kháng làm nên tên tuổi của cả dòng game thì sản phẩm mới này sẽ "lai" thêm các tính năng nhập vai (RPG). Mặc dù vậy, trò chơi vẫn giữ nguyên hệ thống nhân vật nổi tiếng, bối cảnh, âm nhạc cùng phong cách chiến đấu đã làm nên tên tuổi.

The King of Fighters: World được phát triển trên một engine 3D và người chơi sẽ di chuyển trong bản đồ 3D được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Game thủ sẽ được khám phá một thành phố 3D lần đầu tiên trong series KOF. Game thủ có thể gọi một chiếc taxi để đi đến nơi mình muốn, cùng bạn bè đi ăn, săn lùng tội phạm, hoặc mạo hiểm tham gia vào những cuộc đua xe bạt mạng, đồng thời bắt gặp những địa điểm/biểu tượng kinh điển của dòng game này.

Trò chơi còn khéo léo cài cắm vào các tính năng "đặc sệt" chất nhập vai theo phong cách Trung Quốc: chiến đấu chống quái vật. Game thủ sẽ được lựa chọn một trong 4 nhân vật khởi đầu và tham gia hành trình trải nghiệm trò chơi.

Sau giai đoạn thử nghiệm vào tháng 8 vừa qua, The King Of Fighters: World sẽ bước vào giai đoạn Closed Beta từ hôm nay (26.10), tuy nhiên đây sẽ chỉ là đợt Closed Beta trên hệ điều hành Android, các game thủ iOS sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới được chạm tay vào trò chơi này.

Quý độc giả cùng cộng đồng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết về The King Of Fighters: World tại đây.

Khương Duy