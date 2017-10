Theo dõi gameplay đại chiến Titan của Extinction

Mới đây, hãng phát triển Iron Galaxy tiếp tục giới thiệu đến người chơi trailer gameplay mới nhất của tựa game hành động Extinction. Trong game, bạn sẽ vào vai người hùng Avil, niềm hi vọng cuối cùng của con người trong cuộc chiến với loài ogre khổng lồ.

Trailer gameplay mới nhất của game Extinction

Trong Extinction, bạn phải tìm cách tiếp cận những con orge khổng lồ bằng tận dụng môi trường hay thậm chí là các sinh vật bay để leo lên người bọn orge, tấn công vào các yếu điểm của chúng tương tự như game Shadow of the Colossus. Nhịp độ game diễn ra nhanh, buộc người chơi phải điều khiển Avil di chuyển, bay nhảy thật khéo léo và tính toán chiến thuật kĩ càng. Extinction do Iron Galaxy phát triển, Maximum Games phát hành, trò chơi dự kiến sẽ được phát hành chính thức vào quý 1 năm sau trên các hệ máy PC, PS4 và Xbox One.

Tiến Đạt