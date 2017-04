Thỏa thích xây dựng đế chế cho riêng mình với tựa game độc đáo Birthdays the Beginning

Mới đây, hãng phát triển Toybox tiếp tục tung ra những hình ảnh screenshots cho tựa game thế giới mở (sandbox) Birthdays the Beginning. Trong game, người chơi sẽ thỏa sức tạo ra một hành tinh cho riêng mình như đồi núi với thảm thực vật độc đáo, biển cả bao la, khoảng 300 loài động vật đa dạng từ thông thường như: chó, mèo... đến những loài đã tuyệt chủng như khủng long...

Trailer teaser của game

Birthdays the Beginning cũng mang đến chế độ chơi thử thách 'Challenge Mode', bạn sẽ phải hoàn thành những điều kiện mà game đề ra như bắt một loài khủng long nào đó... Birthdays the Beginning do bộ đôi Toybox và Arc System Works hợp tác phát triển, NIS America phát hành. Trò chơi dự kiến sẽ ra mắt trên PC và PS4 vào ngày 9.5 năm nay.

Một số hình ảnh của game Birthdays the Beginning (Ảnh: NIS America):

Tiến Đạt