Tooth and Tail - Game chiến thuật độc đáo về loài vật

Hôm nay, hãng phát triển Pocketwatch Games, đội ngũ làm nên game Monaco: What’s Yours Is Mine đã chính thức công bố sản phẩm mới mang tên Tooth and Tail. Đây là tựa game chiến thuật thời gian thực (RTS) được phát triển dành cho các hệ máy PC, PS4, Mac và Linux.

Trailer cinematic của game Tooth and Tail

Tooth and Tail kể câu chuyện về cuộc cách mạng trong thế giới loài vật, từ đó dẫn đến những cuộc chiến tranh triền miên giữa các phe phái. Những trận chiến trong game kéo dài khoảng 8 phút và cơ chế điều khiển khá đơn giản, trực quan vì game cũng được thiết kế cho PS4. Bên cạnh phần chơi đơn, game cũng hỗ trợ chế độ chơi online (hỗ trợ 4 người), nhạc nền của trò chơi được thực hiện bởi nhà soạn nhạc từng được đề cử giải Grammy - Austin Wintory (ông từng soạn nhạc cho các game như Journey, The Order: 1886 và The Banner Saga).

Tooth and Tail dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 12.9 năm nay trên PC, PS4, Mac và Linux.

Tiến Đạt