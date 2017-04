Trở thành ninja thực thụ với Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Đây là tựa game mới nhất trong "đại gia đình" Mới đây, hãng Bandai Namco Entertainment đã tung ra trailer đầu tiên để giới thiệu đến game thủ trò chơiĐây là tựa game mới nhất trong "đại gia đình" Naruto của Bandai Namco và được phát triển bởi Soleil thay vì hãng phát triển quen thuộc CyberConnect2.

Trailer hé lộ tựa game mới Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Theo Bandai Namco cho biết, Naruto to Boruto: Shinobi Striker sẽ không đi theo thể loại song đấu như dòng Naruto Shippuden mà sẽ là một game hành động tốc độ cao hỗ trợ nhiều người chơi theo hơi hướng đấu đội (online high speed ninja action). Cụ thể, game được mô tả sẽ mang đến trải nghiệm “acrobatic ninja battle” hỗ trợ 8 người chơi online chia làm 2 đội ninja đối đầu với nhau.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker do Soleil phát triển, Bandai Namco Entertainment phát hành cho các hệ máy: PS4, PC và Xbox One. Trò chơi hiện chưa có ngày ra mắt chính thức.

Tiến Đạt