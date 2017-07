Tự Do Chi Chiến 2 sẽ góp mặt tại ChinaJoy 2017

Tự Do Chi Chiến 2 (tên tiếng Anh: Fight For Freedom 2) là game MOBA trên di động có đề tài viễn tưởng, được phát hành bởi công ty Gaea Mobile. Trò chơi là sản phẩm nối tiếp của thương hiệu Tự Do Chi Chiến vô cùng ăn khách, phiên bản tiền nhiệm của trò chơi từng đứng vị trí thứ 8/10 game di động có doanh thu lớn nhất tại thị trường tỉ dân năm 2015, do đó hoàn toàn dễ hiểu khi Tự Do Chi Chiến 2 được đặt kỳ vọng khá lớn.

Điểm nhấn lớn nhất của Tự Do Chi Chiến 2 khi quan sát bằng mắt thường so với người tiền nhiệm chính là chất lượng đồ họa next-gen vượt trội, thậm chí có thể nói là đứng trong top đầu các game mobile 3D hiện nay tại Trung Quốc. Áp dụng công nghệ Unity 5.0 tân tiến, mọi chi tiết hình ảnh nhân vật lẫn cảnh vật môi trường trong game đều vô cùng ấn tượng, có độ tinh xảo và mượt mà hơn hẳn, kết hợp thêm những hiệu ứng phức tạp về ánh sáng, mặt nước, đổ bóng để trở nên chân thực hơn.

Gần đây nhất trong đợt thử nghiệm vào tháng 4 vừa qua, trò chơi đã mở thêm nhiều tính năng cùng các bản đồ mới. Và mới đây, Tự Do Chi Chiến 2 cũng đã xác nhận sẽ đem đến nhiều bất ngờ tại sự kiện ChinaJoy 2017 sắp diễn ra.

Có thể nói việc tham gia ChinaJoy 2017 sắp tới là khá quan trọng đối với nhiều hãng game Trung Quốc, bởi ngoài việc đây là sự kiện game lớn nhất Trung Quốc, thì năm nay cũng chính là thời điểm kỷ niệm 15 năm tổ chức của ChinaJoy, do vậy quy mô chắc chắn "ăn đứt" những lần tổ chức trong quá khứ.

