Tụ hội Offline, cộng đồng Tam Quốc GO trở nên “máu lửa” hơn bao giờ hết!

Cộng đồng tăng trưởng đầy ấn tượng của Tam Quốc GO

Tam Quốc GO là tựa game chiến thuật 3Q thành công bậc nhất năm na do hội tụ nhiều điểm mạnh như đồ họa chất lượng, tính năng vô số, lối chơi xuất sắc... Sức hút này đã giúp game thủ tề tựu, tổ chức ra rất nhiều buổi Offline đáng nhớ dưới sự hỗ trợ của nhà phát hành Funtap. Hiện tại các buổi Offline ở hai miền Nam Bắc được tổ chức thường xuyên và vẫn tiếp tục thu hút thêm nhiều game thủ tham gia hàng tháng. Thống kê được có 421 buổi offline do game thủ Tam Quốc GO tự tổ chức trên khắp cả nước, rải rác tại 41 trên 52 tỉnh thành khắp cả nước, rất xứng danh với slogan "Đại Chiến Không Biên Giới" của tựa game này,....

Đa phần các buổi Offline game thủ tự tổ chức ở các quán cà phê và tiệm net, mỗi buổi thường kéo dài nhiều giờ với tiếng cười giòn giã gần như không ngớt. Đối tượng tham gia là các game thủ hoạt động trong đủ các lĩnh vực, đa dạng về tuổi tác và giới tính, nhưng đều sẻ chia chung niềm đam mê với Tam Quốc GO.

Hòa nhập với cộng đồng, game thủ đạt nhiều mục đích

Đến với các buổi Offline của Tam Quốc GO , người tham gia không chỉ có cơ hội trao đổi các kiến thức trong game, mà còn được nhận quà tặng và Giftcode có cả giá trị vật chất lẫn giá trị lưu niệm. Tất nhiên, các buổi Offline còn là dịp tốt để người chơi kết thêm những bằng hữu ngoài đời thực, gắn kết con người lại với nhau. Nhìn chung, với một cộng đồng hoạt động tích cực như vậy, Tam Quốc GO đã hoàn thành được mục tiêu “từ game bước ra ngoài đời” mà bao sản phẩm game khác hằng ao ước.

Vượt lên trên game, Offline Tam Quốc GO đang cho game thủ một cơ hội hòa nhập với cộng đồng đông người và chia sẻ đam mê chung, thay vì chỉ đóng mình ở nhà “tự kỷ” với máy điện thoại. Các hoạt động Offline giúp tăng hứng thú của bạn với game và làm tăng hiệu quả chơi game, do bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của những người chơi khác... Phải có cộng đồng lớn mạnh thì tựa game mới có thể đi lên và sống thọ theo thời gian, vốn là điều cơ bản mà ai cũng biết!

Sự bùng nổ ở “đầu cầu” Sài Gòn

Sau khi cộng đồng Tam Quốc GO ở Hà Nội tự tổ chức một buổi Offline rất đông vui, thì các game thủ ở “đầu cầu” Sài Gòn cũng đã hưởng ứng với kết quả còn ấn tượng hơn nữa. Quy tụ cả trăm game thủ tụ họp, tạo nên một không khí sôi động chưa từng có tại các buổi Offline nhỏ lẻ của game. Việc Offline thu hút quá nhiều anh em tham gia đã đánh động đến NPH. Sau đó Funtap đã quyết định hỗ trợ các chi phí để buổi giao lưu được thành công mỹ mãn.

Cụ thể, buổi Offline có quy mô khoảng 100 người và được tổ chức để chào mừng bản Update Con Đường Tơ Lụa. Ngoài sự đầu tư của NPH, cộng đồng Tam Quốc GO cũng xuất hiện rất nhiều game thủ nhiệt tình, đóng góp không ít cho buổi Offline, bao gồm game thủ Nguyễn Hữu Thọ là người tạo ra và tập hợp anh em cho buổi Offline, Anh Hoàng Kha là nhà tài trợ chính và MC “Chu Du” là người dẫn chương trình kiêm hoạt náo viên giúp không khí buổi offline luôn luôn sục sôi...

Tất cả những dấu hiệu tích cực này chứng minh Tam Quốc GO có một cộng đồng người chơi vô cùng máu lửa và nhiệt huyết. Chứng minh rằng trò chơi sẽ có sức sống mãnh liệt trong một thời gian dài sắp tới.

