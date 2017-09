Tương tác cùng trailer live-action của Middle-earth: Shadow of War

Sau khi tung ra trailer live-action rất ấn tượng cho tựa game hành động Middle-earth: Shadow of War thì mới đây, Warner Bros. Interactive Entertainment đã ra mắt trailer live-action mở rộng cho trò chơi mang tên Campaign That Never Forgets.

tin liên quan Thưởng thức MV của Middle-earth: Shadow of War Trailer live-action mở rộng của Middle-earth: Shadow of War

Được biết trailer live-action của game được chỉ đạo bởi Neil Huxley (Avatar, Watchmen) và quay bởi Fabian Wagner, đạo diễn hình ảnh của Game of Thrones. Bạn đọc có thể xem và tương tác với trailer game bằng cách lựa chọn những quyết định của riêng mình tại đây . Middle-earth: Shadow of War lấy bối cảnh những sự kiện giữa The Hobbit và The Lord of the Rings, game dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào ngày 10.10 năm nay trên PC, PS4 và Xbox One.

Tiến Đạt