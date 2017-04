Tuyển Dota 2 hàng đầu của Campuchia chuẩn bị sang Việt Nam du đấu

Vào ngày 2.3 vừa qua, tuyển Next Gen (Việt Nam) và Intelligent Quotient (Campuchia) đã có trận showmatch thú vị với tổng tỉ số 2-1 nghiêng về Next Gen, sau 3 trận đấu BO3 đầy hấp dẫn. Dù chỉ dừng ở mức độ "giao lưu hợp tác", nhưng cặp đấu vẫn thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người yêu mến, do cả hai đội đều là những tập thể có thực lực hàng đầu tại quốc gia của mình.