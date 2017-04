Võ Thánh Mobile được đánh giá như thế nào sau 2 đợt alpha Test?

Normandy là một trong những chiến dịch nổi tiếng nhất Thế chiến thứ 2, và cũng rất quen thuộc với game thủ Call Of Duty, Medal Of Honor đời đầu. Sau hàng chục năm vắng bóng, trận đánh bi tráng này sẽ một lần nữa được tái hiện thông qua Call Of Duty: WW2.