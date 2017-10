Vũ khí VIP, báu vật vĩnh viễn và hàng ngìn giftcode hấp dẫn đang chờ đón game thủ tại CFSI 2017

Như các bạn đã biết, Giải thể thao điện tử quốc tế CFSI 2017 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày từ 28 - 29.10.2017 tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (ngõ 104 Nguyễn An Ninh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội). Đồng hành cùng giải đấu này là rất nhiều những sự kiện với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn dành cho game thủ Đột Kích.

Đặc biệt, khi giải đấu chính thức được bắt đầu, game thủ Đột Kích cũng sẽ nhận được rất nhiều phần quà đến từ BTC. Vậy các xạ thủ sẽ được những phần quà gì trong thời gian giải đấu diễn ra, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

Phần thưởng cho tất cả game thủ tới theo dõi giải đấu CFSI 2017

Tại giải đấu danh giá này sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón những người tới tham dự. Theo đó, tất cả những ai tới nhà thi đấu Hoàng Mai để xem trực tiếp giải đấu CFSI Việt Nam 2017 sẽ nhận được phần quà là 01 giftcode Đột Kích và 01 báu vật tự chọn vĩnh viễn (giải thưởng không bao gồm vũ khí Noble Gold, nhân vật và vũ khí update trong 02 bản cập nhật gần nhất). Đặc biệt, nếu tham dự đầy đủ 02 ngày thi đấu, game thủ sẽ nhận được 02 giftcode Đột Kích và 02 báu vật tự chọn vĩnh viễn.

Khi đến địa điểm thi đấu bạn vui lòng đến quầy Check-in để nhận phiếu tham gia nhận quà tặng đến từ chương trình, các bạn sẽ điền thông tin tài khoản của mình vào phiếu này và sẽ nộp lại cho BTC vào cuối chương trình. Sau khi giải đấu kết thúc, các xạ thủ vui lòng nhận thưởng tại webshop trang chủ.

Ngoài phần quà hấp dẫn trên thì tất cả những người đến tham dự sẽ được tham gia chương trình bốc thăm may mắn với những giải thưởng vô cùng giá trị. Phần thưởng bao gồm VIP và báu vật tự chọn (không giới hạn bản cập nhật) dành cho 30 người may mắn nhất trong xuyên suốt giải đấu CFSI Việt Nam 2017.

Vé hạng A tham dự CFSI Việt Nam 2017

Đối với các game thủ có vé hạng A, khi tới trực tiếp theo dõi giải đấu CFSI 2017 sẽ được tham gia thêm chương trình bốc thăm may mắn. Chỉ đơn giản là có số may mắn trên phiếu (phiếu được phát tại quầy check-in) trùng với số may mắn của chương trình bốc thăm là có cơ hội nhận được giải thưởng rồi.

Giải thưởng chương trình bốc thăm may mắn cho vé hạng A

Giải thưởng sẽ là 07 chiếc áo nỉ Đột Kích đang chờ để được về tay những khán giả may mắn nhất.

Phần thưởng cho game thủ theo dõi livestream

Đối với những ai không có điều kiện, thời gian để tới nhà thi đấu Hoàng Mai theo dõi trực tiếp các trận đấu, thì cũng chớ quá lo lắng vì không được nhận quà nhé. Bởi NPH VTC Game đã chuẩn bị những phần quà không kém phần hấp dẫn dành cho những game thủ theo dõi livestream các trận đấu trên fanpage Đột Kích Trong Tầm Ngắm.

Nhận trọn bộ vũ khí Noble Gold khi theo dõi livestream và hàng nghìn giftcode hấp dẫn

Theo đó, trong suốt thời gian livestream các trận đấu, hàng nghìn giftcode sẽ được phát liên tục cho game thủ Đột Kích, do vậy các xạ thủ hãy chú ý theo dõi livestream để ring về những giftcode nhé. Đặc biệt, trong mỗi map đấu sẽ có 02 giftcode VIP là bộ vũ khí Noble Gold sẽ được phát đan xen trong lúc livestream, mỗi map đấu sẽ được phát theo những hình thức khác nhau vì vậy các xạ thủ cần lưu ý nhé.

Đừng quên theo dõi các thông tin về giải đấu tại http://cfsi.vtcgame.vn/ để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về giải đấu CFSI 2017 nhé.

· Chi tiết xem tại: http://cfsi.vtcgame.vn/

· Hoặc: http://giaidau.vtcgame.vn/

· Trang chủ: http://dotkich.vtcgame.vn/

· Đột Kích TV: http://bit.ly/2y33kmg

Đại Phong