Vương Quốc Trên Mây ấn định ra mắt sau 4 tháng 'ngâm giấm'

Vương Quốc Trên Mây là game mobile casual mạng xã hội do VTC Mobile phát hành, trò chơi hiện đã ra mắt trang chủ và fanpage chính thức từ thời điểm đầu tháng 6.2017. Game mobile này là một sản phẩm tổ hợp nhiều phong cách, từ trồng trọt, làm vườn,... cho tới thời trang hiện đại, do đó tạo nên sự khác biệt cần thiết so với các sản phẩm "thuần" nông trại hoặc thời trang đang có trên thị trường.

Cũng như các sản phẩm casual mạng xã hội khác, Vương Quốc Trên Mây cho phép game thủ biến thành những cô chủ cậu chủ trên chính mảnh đất của mình. Người chơi sẽ được tùy ý lựa chọn phong cách sống cho mình, thể hiện qua cách thiết kế nhà cửa, biệt thự, cũng như những khu vườn xinh xắn.

Game thủ có thể làm giàu thông qua hệ thống "tự sản xuất" của game, từ việc bán các nông sản trồng trọt sau khi thu hoạch, cho tới việc thiết kế thời trang hái ra tiền, hoặc nếu "làm biếng", các game thủ chỉ cần cho thuê một vài căn phòng của biêt thự mà mình dày công xây dựng. Ngoài các hoạt động cơ bản được kế thừa từ nhiều sản phẩm casual, Vương Quốc Trên Mây cũng khá đề cao các tính năng cộng đồng giúp game thủ có thể "ăn chơi nhảy múa" bất cứ khi nào.

Sau khi "quên" ra mắt suốt mùa hè vừa qua, Vương Quốc Trên Mây đã phải đón nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng game thủ. Mới đây, sản phẩm này đã ấn định sẽ mở tải game vào ngày 28.9 sắp tới và chính thức mở cửa từ ngày 1.10.

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo.

Khương Duy