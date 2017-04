Warriors All-Stars - 'Lẩu thập cẩm' của Koei Tecmo sẽ ra mắt vào tháng 8

Mới đây, hãng Koei Tecmo America đã giới thiệu đến game thủ tựa game chặt chém (hack and slash) mới nhất của hãng phát triển Omega Force . Game sẽ đi theo phong cách crossover tương tự như Warriors Orochi khi quy tụ các nhân vật rất được yêu thích trong các game của Koei Tecmo như: Ryu Hayabusa (Ninja Gaiden), Kasumi (Dead or Alive), William (Nioh), Yukimura Sanada (Samurai Warriors), Zhao Yun (Dynasty Warriors), Horo và Oka (Toukiden) và Sophie Neuenmuller (Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book).