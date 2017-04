What Remains of Edith Finch được giới chuyên môn đưa lên mây xanh

Game phiêu lưu What Remains of Edith Finch đến từ bàn tay của hãng phát triển độc lập Giant Sparrow ("cha đẻ" của game The Unfinished Swan) đã chính thức ra mắt hôm nay (25.4) trên PC và PS4. Hãng phát hành Annapurna Interactive cũng đã tung ra trailer khởi động để giới thiệu tựa game này.

Trailer khởi động của game What Remains of Edith Finch

What Remains of Edith Finch kể câu chuyện về nhân vật chính là cô gái Edith, người chơi sẽ cùng cô khám phá gia tộc Finch ở Washington. Nhờ đó, cô tìm ra sự thật về gia đình mình, lý giải vì sao cô là thành viên duy nhất may mắn sống sót. Với cốt truyện hấp dẫn, cách kể chuyện lôi cuốn và đầy hiệu quả, game hiện đã nhận được những điểm số đánh giá gần như tuyệt đối: 9 điểm (GameSpot), 9 điểm (Destructoid), 9 điểm (Polygon)...

Một số hình ảnh của game (Ảnh: Polygon):

Tiến Đạt