Wonder Boy - Game đi cảnh siêu đáng yêu chính thức lên kệ

Wonder Boy: The Dragon's Trap là tựa game đi cảnh (platform) đến từ hãng phát triển Lizardcube và do hãng DotEmu phát hành. Đây là phiên bản làm lại (remake) của tựa game gốc Wonder Boy III: The Dragon's Trap (thuộc dòng game Wonder Boy) do Westone Bit Entertainment phát triển, Sega phát hành vào năm 1989 trên hệ máy Sega Master System.

Trailer khởi động game Wonder Boy: The Dragon's Trap

Wonder Boy: The Dragon's Trap kể câu chuyện về hành trình diệt rồng của Wonder Boy, cậu bé bị rồng nguyền rủa và phải hóa thành người thằn lằn (Lizard-Man). Trò chơi gây chú ý bởi nền đồ họa 2D vẽ tay cực kì dễ thương, dưới bàn tay của nhà thiết kế Ryuichi Nishizawa (từng vẽ cho tựa game gốc). Âm nhạc trong game được thực hiện bởi nhà soạn nhạc Michael Geyre, dựa trên nhạc gốc được sáng tác bởi Shinichi Sakamoto.

Wonder Boy: The Dragon's Trap hiện đã ra mắt trên Nintendo Switch, PlayStation 4 và Xbox One vào hôm nay (18.4), phiên bản dành cho hệ máy PC sẽ được phát hành vào tháng 6 năm nay.

Tiến Đạt