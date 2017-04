Màn 'chặt chém' ấn tượng của game hành động The Surge

The Surge là game hành động nhập vai bối cảnh giả tưởng mới nhất đến từ hãng phát triển Deck 13, do hãng Focus Home Interactive phát hành. Game sẽ ra mắt vào ngày 16.5 năm nay trên các hệ máy: PC, PS4 và Xbox One.

Tiến Đạt