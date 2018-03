3Q VL - Vua Tam Quốc GO khó lòng ra mắt trong tháng 3

3Q VL - Vua Tam Quốc GO là game di động đấu thẻ bài theo phong cách "đẩy tướng rớt vực" có đề tài Tam Quốc quen thuộc, trò chơi hiện đã được VGP đưa về thị trường Việt Nam và dự kiến ra mắt trong tháng 3. Game mobile này được cộng đồng game thủ đánh giá là có lối chơi thú vị cùng cốt truyện tương đối hài hước, tạo nên sự khác biệt so với những sản phẩm cùng đề tài.

Lối chơi cơ bản của 3Q VL - Vua Tam Quốc GO vẫn giữ nguyên những nét đặc sắc của dòng game đấu thẻ bài truyền thống, tuy nhiên các trận đấu trong game sẽ diễn ra theo kiểu "đẩy tướng rớt vực". Người chơi sẽ cần sắp xếp đội hình sao cho hợp lý để có thể đánh lui quân địch về phía vực thẳm, khi toàn bộ quân địch rớt xuống vực cũng là lúc chiến thắng. Có thể nói đây là cách chơi khá mới mẻ và thú vị, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian sắp tới.

Mặc dù được dự kiến ra mắt trong tháng 3 này, tuy nhiên hiện tại đã là thời điểm cuối tháng nhưng 3Q VL - Vua Tam Quốc GO vẫn chưa thông báo lịch ra mắt, điều này đã khiến cộng đồng game thủ khá thắc mắc. Và mới đây, đội ngũ quản lý fanpage trò chơi đã chính thức trả lời các thắc mắc của game thủ, xác nhận rằng 3Q VL - Vua Tam Quốc GO sẽ ra mắt chậm hơn so với dự kiến trước đó, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc ra mắt chậm trễ. Như vậy, khả năng cao là phải sang tháng 4 các game thủ mới có thể được chạm tay vào sản phẩm "đẩy tướng" khá hấp dẫn này.

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo.

Khương Duy