Chơi Mini game của GunPow nhận thời trang sinh nhật cực chất

Theo lộ trình, chuỗi mini game GunPow diễn ra từ ngày 15.11, kết thúc vào 6.12 và chia làm 4 game nhỏ chia theo từng giai đoạn nhất định. Tính đến hiện tại, hai mini game đầu tiên - Thử thách tương tác và Am hiểu về Pow đã kết thúc. Hai mini game còn còn lại sẽ được thông báo đến động đảo cộng đồng vào thứ Sáu các tuần tiếp theo.

Trải qua 4 mini game, Xạ thủ sẽ thu thập các mảnh đổi vật phẩm để cuối chuỗi nhận được một trong các bộ thời trang sinh nhật cực chất từ Vương quốc GunPow

Thử thách tương tác (15 - 17.11) là game khá đơn giản – chỉ cần chia sẻ, thả tim và gửi lời chúc mừng thì đều có cơ hội nhận quà, 20 Xạ thủ may mắn nhất đã được gọi tên và nhận code đặc biệt từ Vương quốc Pow. Theo nhận định của Pow thì mini game đầu tiên dễ nhưng phần nhiều kết quả dựa nhiều vào sự may mắn, tuy nhiên từ mini game thứ hai trở đi sẽ cần sự am hiểu về game mới có thể nhận giải. Vì vậy, những Xạ thủ chưa may mắn ở lần đầu vẫn còn cơ hội trong các mini game sau.

20 Xạ thủ may mắn của mini game Thử thách tương tác

Đúng như lời Pow chia sẻ trước đó thì ở Hiểu về Pow (18 giờ 22.11 - 18 giờ 23.11) – mini game thứ hai yêu cầu độ am hiểu game của Xạ thủ cao hơn rất nhiều. Người chơi buộc phải trả lời ba câu hỏi trắc nghiệm từ Pow thật nhanh và chính xác thì mới có thể là một trong 15 người may mắn nhận quà.

15 Xạ thủ có câu trả lời chính xác và nhanh nhất đã lộ diện và nhận thưởng ở mini game thứ hai

Sân chơi fanpage không chỉ đem đến giá trị vật chất mà còn giúp người chơi kết nối với nhau, có người mừng vì có quà, người lại tiếc vì thần may mắn chưa mỉm cười với mình nhưng họ đã có những giây phút sôi nổi và thỏa sức bông đùa cùng nhau. Đây chính là giá trị cộng đồng mà GunPow đã, đang và sẽ hướng đến trong định hướng vận hành sản phẩm.

Xạ thủ bày tỏ tình cảm với GunPow khi trở thành người may mắn ở mini game

Những chia sẻ của người chưa may mắn vời những Xạ thủ đã có quà

Được biết, vẫn còn đến hai cơ hội nhận quà là mini game thứ ba - Bắt ngay khoảnh khắc cùng Pow và mini game cuối cùng - Thử tài giải đố hóc búa cùng Pow.

Bộ thời trang sinh nhật đẹp khó cưỡng

Một điểm thú vị là nếu tổng kết sân chơi mà Xạ thủ thu thập 6 mảnh vật phẩm sẽ đổi được trọn bộ thời trang & thú cưỡi, 4 mảnh chỉ nhận thời trang sinh nhật còn thấp hơn 4 mảnh sẽ nhận một trong số 3 món vật phẩm của bộ thời trang như đầu, biểu cảm hoặc quần áo. Chính vì vậy, để có thể sở hữu tất cả những món quà độc đáo thì các Xạ thủ hãy đừng bỏ qua các mini game, cơ hội chia đều cho tất cả, chỉ cần nhanh tay, lẹ mắt và thông thái cùng Pow là quà sẽ đến tay.

Bên cạnh chuỗi mini game thì các hoạt động như Tuần lễ Youtube cũng sắp kết thúc, sân chơi gửi lời chúc sinh nhật sắp sửa bắt đầu. Hứa hẹn ngày 14/12 tới đây sẽ là thời khắc sinh nhật đáng nhớ của Vương quốc GunPow.