Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2019 diễn ra đầy kịch tích với tân vương Team Flash

Vào ngày hôm qua, nhà thi đấu Quân Khu 7 là nơi diễn ra vòng chung kết giải Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2019 của bộ môn Liên Quân Mobile. Tại vòng đấu này, 2 đội Adonis Esports và Box Gaming phải thi đấu trước để giành xuất đối đầu với Team Flash tại trận chung kết.

Cặp trận đầu tiên diễn ra khá chóng vánh khi Box Gaming đã kết thúc trận đấu một cách khá nhanh gọn với chiến thắng 3 - 0. Tự tin tiến vào chung kết, Box Gaming cũng phần nào đó khiến đương kim vô địch The Flash phải gặp khá nhiều khó khăn khi bị dẫn trước 3 - 1. Lúc này The Flash đổi thành viên Elly vào thay cho Đạt Kòii. Và tiếp theo đó là những pha thi đấu cực kỳ xuất sắc đến từ nhà đương kim vô địch The Flash khi dần lật ngược thế cờ và xuất xắc giành chiến thắng 4 - 3 trong loạt trận BO7 cực kỳ căng thẳng.

Là nhà tân vương của Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2019, The Flash đã mang về 700 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra The Flash và Box Gaming cũng được góp mặt tại vòng chung kết Liên Quân Mobile thế giới vào tháng 6 tới tại Đà Nẵng.

Không chỉ vậy, Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2019 cũng có không ít kỷ lục ấn tượng cho làng esports Việt Nam. Trận chung kết giữa The Flash và Box Gaming diễn ra đã có gần 500.000 người xem cùng lúc trên YouTube. Ngoài ra ấn tượng hơn, tổng số người đã xem trận chung kết lên tới 4,7 triệu người theo dõi. Điều này đã thể hiện được mối quan tâm của fan hâm mộ dành cho tựa game Liên Quân Mobile