Cộng đồng game thủ Tân Thiên Long Mobile rộn ràng với chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa cao đẹp

Sau khi hoành hành bá đạo một thời gian dài thì vào ngày 28.9.2019 vừa qua bang Thiên Hạ của máy chủ S3 - Nga My bỗng nhiên đồng loạt mất tích khỏi giang hồ. Lên fanpage game Tân Thiên Long Mobile mới biết được chân tướng sự việc.

Theo xác nhận của ban quản trị fanpage Tân Thiên Long Mobile thì trong ngày 28.9.2019 vừa qua, bang Thiên Hạ, một bang hội đình đám của máy chủ S3 - Nga My đồng loạt nghỉ game là có thật. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì được biết nguyên nhân là do cả bang dành thời gian để tổ chức chương trình thiện nguyện hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn do lũ lụt tại xã Thượng huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Được biết buổi thiện nguyện có sự tham gia của khoảng 20 thành viên bang Thiên Hạ. Các bạn đã phối hợp với cán bộ Đoàn Thanh Niên tỉnh Quảng Bình, Hội chữ thập đỏ huyện Minh Hóa và uỷ ban xã Thượng Hoá để cùng trao hơn 50 phần quà cho các gia đình gặp khó khăn do lũ quét tại địa phương. Mỗi phần quà bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày giúp bà con bớt đi một phần khó khăn do thiên tai. Được biết buổi thiện nguyện có sự tham gia của khoảng 20 thành viên bang Thiên Hạ. Các bạn đã phối hợp với cán bộ Đoàn Thanh Niên tỉnh Quảng Bình, Hội chữ thập đỏ huyện Minh Hóa và uỷ ban xã Thượng Hoá để cùng trao hơn 50 phần quà cho các gia đình gặp khó khăn do lũ quét tại địa phương. Mỗi phần quà bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày giúp bà con bớt đi một phần khó khăn do thiên tai.

Sau khi nghĩa cử cao đẹp của bang Thiên Hạ được chia sẻ trên fanpage Tân Thiên Long Mobile, cả bang đều nhận được sự ủng hộ và cả sự ngưỡng mộ của cộng đồng game thủ. Tất cả đều cảm kích và cảm thấy đây là một tấm gương sáng để các bang hội khác học hỏi để mang lại nhiều giá trị tích cực cho xã hội. Sau khi nghĩa cử cao đẹp của bang Thiên Hạ được chia sẻ trên fanpage Tân Thiên Long Mobile, cả bang đều nhận được sự ủng hộ và cả sự ngưỡng mộ của cộng đồng game thủ. Tất cả đều cảm kích và cảm thấy đây là một tấm gương sáng để các bang hội khác học hỏi để mang lại nhiều giá trị tích cực cho xã hội.

Không chỉ hào hiệu ngoài xã hội, Thiên Hạ còn là một bang hội khá đình đám ở máy chủ S3 - Nga My. Bang Thiên Hạ từng giành danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang ngày 20.4.2019 cùng nhiều thành tích ấn tượng tại các hoạt động, sự kiện khác trong Tân Thiên Long Mobile. Chính vì điều này mà thông tin Bang Thiên Hạ nghỉ game đi từ thiện đã một phen làm náo động giới võ lâm. Không chỉ hào hiệu ngoài xã hội, Thiên Hạ còn là một bang hội khá đình đám ở máy chủ S3 - Nga My. Bang Thiên Hạ từng giành danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang ngày 20.4.2019 cùng nhiều thành tích ấn tượng tại các hoạt động, sự kiện khác trong Tân Thiên Long Mobile. Chính vì điều này mà thông tin Bang Thiên Hạ nghỉ game đi từ thiện đã một phen làm náo động giới võ lâm.

Theo chia sẻ của Ban điều hành Tân Thiên Long Mobile, không chỉ có Bang Thiên Hạ mà trong cộng đồng game hiện cũng đang có rất nhiều bang hội khác thường xuyên hoạt động offline họp mặt giao lưu, làm từ thiện, chia sẻ kinh nghiệm, kỷ niệm vui buồn từ game cho đến cuộc sống. Chính điều này đã góp phần xây dựng nên một cộng đồng game thủ Tân Thiên Long Mobile ngày càng náo nhiệt, sôi động và nhân văn. Theo chia sẻ của Ban điều hành Tân Thiên Long Mobile, không chỉ có Bang Thiên Hạ mà trong cộng đồng game hiện cũng đang có rất nhiều bang hội khác thường xuyên hoạt động offline họp mặt giao lưu, làm từ thiện, chia sẻ kinh nghiệm, kỷ niệm vui buồn từ game cho đến cuộc sống. Chính điều này đã góp phần xây dựng nên một cộng đồng game thủ Tân Thiên Long Mobile ngày càng náo nhiệt, sôi động và nhân văn.

Để đáp lại tình cảm đó, ban điều hành cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động sân chơi để anh chị em game thủ có dịp tham gia giao lưu, so tài cùng mọi người. Gần đây nhất phải kể đến cuộc thi Miss Tân Thiên Long Mobile 2019. Đây là một sân chơi nhan sắc và tài năng dành cho tất cả game thủ của Tân Thiên Long Mobile, để tôn vinh phái đẹp nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 Để đáp lại tình cảm đó, ban điều hành cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động sân chơi để anh chị em game thủ có dịp tham gia giao lưu, so tài cùng mọi người. Gần đây nhất phải kể đến cuộc thi Miss Tân Thiên Long Mobile 2019. Đây là một sân chơi nhan sắc và tài năng dành cho tất cả game thủ của Tân Thiên Long Mobile, để tôn vinh phái đẹp nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10

Miss Tân Thiên Long Mobile 2019 – Cuộc thi vinh danh phái đẹp với giải thưởng vô cùng hấp dẫn

Với giải thưởng trị giá lên đến 2 tỷ đồng kèm nhiều danh hiệu vĩnh viễn độc nhất cho người chơi tham gia, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 10/10 dến hết ngày 30/10. Thể lệ vô cùng đơn giản: Các thí sinh nữ là người chơi Tân Thiên Long Mobile từ cấp độ 50 trở lên, đăng bài dự thi kèm ảnh tại mục Dự Thi của trang sự kiện. Những mỹ nữ xinh đẹp sẽ giới thiệu bản thân, có cơ hội khoe tài sắc để nhận được vô số “hoa” bình chọn từ cộng đồng game thủ Tân Thiên Long Mobile tại mục Bình Chọn.

Phần thưởng bao gồm tiền mặt, quà tặng trị giá lên đến 2 tì đồng

Thời gian tổ chức Miss Tân Thiên Long 2019

Cộng đồng game thủ mobile nói chung và các fan Thiên Long Bát Bộ nói riêng hãy cùng tham gia Tân Thiên Long Mobile để ghi danh và hưởng ứng cuộc thi hấp dẫn này nhé!

Nhưng trước tiên, hãy cùng chiêm ngưỡng dung nhan của các nữ game thủ Tân Thiên Long Mobile trước nhé:

Thông tin chi tiết về Tân Thiên Long Mobile:

Fanpage Tân Thiên Long Mobile -VNG: https://www.facebook.com/ttlm.zing.vn/