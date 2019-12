FIFA Online 4: Cơ hội sở hữu mùa thẻ OTW với sự kiện OTW LOCKER ROOM

Sau hàng loạt những sự kiện đầy thú vị và hấp dẫn, FIFA Online 4 tiếp tục cho ra mắt sự kiện OTW (Ones To Watch) Locker Room. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 7 - 15.12 tại trang chủ của FIFA Online 4

Unlock Your Room - Get Your OTW, phòng thay đồ OTW sẽ là nơi người chơi có thể hoà mình vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, khám phá các ô tủ đồ và nhận những phần quà hấp dẫn, đặc biệt là trải nghiệm mùa thẻ mới OTW.

Sau mùa thẻ Siêu sao Châu lục COC, OTW chính là mùa thẻ tiếp theo được FIFA Online 4 ra mắt. Đối với game thủ của tựa game này, đây là mùa thẻ “bá đạo” và rất đáng để mong chờ.

Ngay khi đăng nhập vào trang chủ sự kiện, người chơi sẽ được trải nghiệm ngay phòng thay đồ với 24 ô tủ, tương ứng với 24 vật phẩm.

Những phần quà cực kỳ chất lượng như thẻ OTW +5 chỉ định 50, thẻ HOT chỉ định 20, 300 triệu BP... chắc chắn sẽ chinh phục bất kỳ game thủ nào.

Đặc biệt, giá của mỗi lần mở tủ chỉ từ 1 FC, khiến phòng thay đồ trở thành một món “hời” dành cho game thủ.

Sau khi đã mở hết 24 ô tủ, người chơi sẽ nhận được một chiếc hộp bí ẩn, khi mua chiếc hộp này, người chơi sẽ nhận được tất cả 24 vật phẩm trong tủ đồ với chỉ 50% giá. Nếu tham gia toàn bộ sự kiện, game thủ của FIFA Online 4 có thể nhận tổng cộng tới 48 món quà.