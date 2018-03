Game thủ Quyền Vương 98 'sốc nặng' trước thông báo đóng cửa

Quyền Vương 98 là game mobile được chuyển thể từ dòng game đối kháng huyền thoại The King of Fighters nổi tiếng thế giới phát triển từ 1994 đến 2002 của SNK Playmore. SNK và đơn vị phát hành đã quyết định giữ nguyên cốt truyện so với The King of Fighters, do đó game thủ sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm xúc chiến đấu cùng các võ sĩ quen thuộc như Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Orochi...

Trước Việt Nam, Quyền Vương 98 đã được phát hành tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, hiện đang nằm trong top game mobile được yêu thích nhất tại các quốc gia này. Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 5.2016, trò chơi ngay lập tức trở thành cái tên đình đám và tạo nên cơn sốt.

Mặc dù vậy, qua gần 2 năm vận hành, mới đây, Quyền Vương 98 đã chính thức thông báo chia tay game thủ Việt vào ngày 29.6 sắp tới. Phản ứng trước thông tin này, cộng đồng game thủ Quyền Vương 98 tỏ ra khá "sốc", thậm chí nhiều người đã viết "tâm thư" gửi tới đội ngũ vận hành với mong muốn rút lại thông báo đóng cửa.

Vào thời điểm ngày 29.3, khi Quyền Vương 98 đưa ra thông báo ngưng hoạt động , nhiều game thủ đã cho rằng đây chỉ là một "trò đùa" đúng dịp ngày Cá Tháng Tư đang tới gần, bởi sự kiện mới nhất của trò chơi vẫn còn kéo dài đến tận hôm nay (31.3). Bên cạnh đó cũng có nhiều người chơi tỏ ra nuối tiếc khi đã gắn bó với trò chơi suốt gần 2 năm qua, thậm chí có nhiều game thủ "lạc quan" hơn một chút đã quyết định chuyển sang các server nước ngoài để tiếp tục gắn bó với trò chơi hấp dẫn này.

Có thể nói rằng, thông báo đóng cửa của Quyền Vương 98 đã làm cộng đồng game thủ hết sức bàng hoàng và hụt hẫng.

Khương Duy